Sabiedrība
Šodien 15:44
Ziemassvētku laikā gaidāmas izmaiņas Rīgas sabiedriskā transporta darbībā
Ziemassvētku brīvdienās, no 24. decembra līdz 26. decembrim, Rīgas sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika, ziņo "Rīgas satiksmē".
Šajās dienās "Rīgas satiksmes" autostāvvietas būs bez maksas, izņemot stāvvietu Krišjāņa Valdemāra ielā 5a. Tāpat svētku dienās un dienu pirms tiks mainīts uzņēmuma klientu centru darba laiks. Šajās dienās "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centri būs atvērti tirdzniecības centros "Akropole Alfa" un "Origo".