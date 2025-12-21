Ziemassvētku laikā gaidāmas izmaiņas Rīgas sabiedriskā transporta darbībā
foto: LETA
Ziemassvētku brīvdienās, no 24. decembra līdz 26. decembrim, Rīgas sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika.
Sabiedrība

Ziemassvētku laikā gaidāmas izmaiņas Rīgas sabiedriskā transporta darbībā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Ziemassvētku brīvdienās, no 24. decembra līdz 26. decembrim, Rīgas sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika, ziņo "Rīgas satiksmē".

Ziemassvētku laikā gaidāmas izmaiņas Rīgas sabiedr...

Šajās dienās "Rīgas satiksmes" autostāvvietas būs bez maksas, izņemot stāvvietu Krišjāņa Valdemāra ielā 5a. Tāpat svētku dienās un dienu pirms tiks mainīts uzņēmuma klientu centru darba laiks. Šajās dienās "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centri būs atvērti tirdzniecības centros "Akropole Alfa" un "Origo".

Tēmas

AkropoleRīgaRīgas satiksmeVidzemeOrigo

Citi šobrīd lasa