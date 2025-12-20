Apsargiem ļauj neitralizēt dronus pie kritiskās infrastruktūras objektiem
Saeima šonedēļ galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Apsardzes darbības likumā, kas piešķir tiesības kritiskās infrastruktūras objektu apsardzes darbiniekiem pārtraukt attālināti vadāmu ierīču, tostarp dronu, pārvietošanos, ja tās apdraud objekta drošību.
Jaunais regulējums paredz, ka gadījumos, kad tiek konstatēta attālināti vadāmas ierīces atrašanās valstiski būtiska infrastruktūras objekta tuvumā un tā rada apdraudējumu, objekta iekšējās drošības dienesta vai piesaistītā apsardzes komersanta darbiniekiem būs tiesības pārtraukt šādas ierīces pārvietošanos.
Grozījumi nostiprina izpildes mehānismu jau iepriekš pieņemtajām izmaiņām Nacionālās drošības likumā. Regulējums attiecas uz A, B vai C kategorijas kritiskās infrastruktūras objektiem – ostām, lidostām, energoapgādes objektiem, militārām būvēm un citiem valsts līmeņa sevišķi svarīgiem objektiem. Tiesības rīkoties attiecas uz ierīcēm, kas pārvietojas gan gaisā, gan ūdenī, gan uz sauszemes.
"Kritiskās infrastruktūras apdraudējuma gadījumā ir jāspēj rīkoties nekavējoties, izmantojot visus pieejamos resursus. Pieņemtie grozījumi Nacionālās drošības likumā un Apsardzes darbības likumā ir spēcīgs pamats efektīvas pretdronu aizsardzības attīstībai gan uz ūdens, gan gaisā, gan sauszemes," uzsver Ekonomikas ministrijas (EK) parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis.
EM iniciatīvu virzīja, reaģējot uz valsts kapitālsabiedrību – kritiskās infrastruktūras objektu īpašnieku – sniegto informāciju par attālināti vadāmu ierīču radīto apdraudējuma risku un nepieciešamību noteikt skaidru tiesisko ietvaru pretdarbības pasākumiem.