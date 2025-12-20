Ieviests daudz vienkāršāks veids, kā noformēt saskaņoto paziņojumu; nebūs jāzīmē arī negadījuma shēma
No 18. decembra autovadītājiem ir iespēja fiksēt ceļu satiksmes negadījuma apstākļus un aizpildīt saskaņoto paziņojumu populārajā saziņas lietotnē "WhatsApp”.
Jaunais risinājums darbojas dialoga formā – sarunbots uzdod jautājumus par negadījuma laiku, apstākļiem, lieciniekiem un bojājumiem. Saskaņoto paziņojumu "WhatsApp" vidē drīkst aizpildīt tikai tad, ja negadījumā nav cietušo un iesaistītās puses var apliecināt savu identitāti ar "SmartID" vai e-paraksta rīkiem, uzsver Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB).
Kā būtisku priekšrocību LTAB izceļ faktu, ka iesaistītajiem vairs nav jāzīmē negadījuma shēma, kas līdz šim autovadītājiem sagādājusi lielākās grūtības. Tā vietā risinājums paredz plašas iespējas fiksēt apstākļus ar foto un video palīdzību. Tāpat daļa informācijas, piemēram, notikuma vieta un dati par transportlīdzekļiem, tiek ģenerēta automātiski, ievērojami samazinot aizpildīšanas laiku.
LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins norāda, ka galvenais mērķis ir palielināt to autovadītāju skaitu, kuri nelielus negadījumus fiksē patstāvīgi, neizsaucot Valsts policiju.
"Savā ikdienas praksē nereti sastopamies ar autovadītāju viedokli, ka ceļu satiksmes negadījuma noformēšana, iesaistot policiju, ir vienkāršāka un drošāka. Tomēr daudzos gadījumos policijas iesaiste nav bijusi pamatota," skaidro Abāšins.
LTAB vadītājs uzsver, ka šis ir unikāls risinājums Eiropā, jo līdz šim nekur citur saskaņotā paziņojuma noformēšanai nav izmantoti saziņas lietotnēs integrēti sarunboti.
Plānots, ka tuvākajā laikā jaunā funkcija būs pieejama arī citās populārajās saziņas lietotnēs. Vienlaikus darbu turpinās arī 2018. gadā ieviestā iespēja aizpildīt paziņojumu lietotnē "LTAB OCTA". Šobrīd elektroniski tiek noformēti aptuveni 20% no visiem ar saskaņoto paziņojumu fiksētajiem negadījumiem.