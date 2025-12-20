Ukrainai plānots nodot 11 automašīnas.
Sabiedrība
Šodien 18:53
Latvija Ukrainai nodos kārtējās dzērājšoferiem konfiscētās automašīnas
Valdība pirmdien, 22. decembrī, lems par dzērājšoferiem un citās krimināllietās konfiscēto 11 automašīnu nodošanu Ukrainai.
Transportlīdzekļi paredzēti Ukrainas Aizsardzības ministrijas armijas daļām, Nacionālajai gvardei un Izjumskas rajona Militārajai pārvaldei.
Tāpat ukraiņiem paredzēts nodot vienu motociklu.
Transportlīdzekļi ražoti laikā no 2002. līdz 2012. gadam.
To provizoriskā tirgus cena, par kādu Nodrošinājuma valsts aģentūra varētu realizēt transportlīdzekļus, būtu ap 36 600 eiro.
Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā Latvija regulāri nodevusi Ukrainai dzērājšoferiem un citās krimināllietās konfiscētas automašīnas.