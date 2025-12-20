Rīgā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks
Piektdien Rīgā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 11.14 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz divstāvu dzīvojamo māju, kurā pirmajā stāvā 30 kvadrātmetru platībā dega istaba. Veicot dzēšanas darbus, tika atrasts bojāgājis cilvēks. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 15.07.
Ap to pašu laiku citviet Rīgā, Rudens ielā, deviņstāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā bija jūtams sadūmojums. Ugunsdzēsēji konstatēja, ka vienā no dzīvokļiem nelielā platībā deg sadzīves mantas. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābti un mediķiem nodoti divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis. Plkst. 12.03 dzēšanas darbi noslēdzās.
Īsi pirms plkst. 16 ugunsdzēsēji steidzās uz Jēkaba ielu Jēkabpilī, kur vienstāva neapsaimniekotā ēkā nelielā platībā dega atkritumi. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās cilvēks. Plkst. 16.12 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Plkst. 18.50 VUGD saņēma izsaukumu par to, ka Dobelē Bērzes upē atrodas cilvēks. Ar hanzas dēli glābēji nokļuva pie ūdenī esošā cilvēka, nogādāja viņu krastā un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Aizvadītajā diennaktī, no piektdienas plkst. 6.30 līdz sestdienas plkst. 6.30, VUGD kopumā saņēma 45 izsaukumus - astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet 16 izsaukumi bija maldinoši, liecina dienesta apkopotā statistika.