“McDonald’s” pārsteidz ar izvēli - taps jauns restorāns ārpus galvaspilsētas
Ātrās ēdināšanas tīkls "McDonald's" nākamgad plāno atvērt trīs ēdināšanas vietas Baltijā, informēja uzņēmums.
Plānots atvērt pa vienai ēdināšanas vietai katrā Baltijas valstī. "McDonald's" norāda, ka kopējās investīcijas trīs ēdināšanas vietu atvēršanai sasniegs vairākus miljonus ASV dolāru.
Jau ziņots, ka "McDonald's" ir sācis jaunas ēdināšanas vietas būvniecību Ķekavas novada Krustkalnos pie tirdzniecības centra "A7". Plānots, ka jaunā ēdināšanas vieta darbu sāks nākamā gada pirmajā pusē. Līdz ar jaunās ēdināšanas vietas izveidi tiks radītas 70 darbavietas.
"McDonald's" Baltijas ēdināšanas vietu pārvaldītājs "Premier Restaurants Latvia" pagājušajā gadā strādāja ar 81,499 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5,5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 21,2% - līdz 5,202 miljoniem eiro. Tostarp Latvijā kompānija pērn guva ieņēmumus 49,205 miljonu eiro apmērā, Lietuvā - 20,165 miljonu eiro apmērā, bet Igaunijā - 12,129 miljonu eiro apmērā.
Kompānija reģistrēta 1994. gadā, un tās pamatkapitāls ir 4 237 289 eiro. "Premier Restaurants Latvia" īpašnieks ir Maltā reģistrētais "Premier Capital".