Valmieras novadā svētkos un skolēnu brīvlaikā mainīsies autobusu kustība.
Novadu ziņas
Šodien 17:56
Valmieras novadā svētkos un skolēnu brīvlaikā mainīsies autobusu kustība
SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas laikā, kā arī skolēnu ziemas brīvlaikā.
SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas laikā, kā arī skolēnu ziemas brīvlaikā.
Valmieras pilsētas maršrutu autobusi kursēs:
-
- decembrī kā sestdienā;
-
- decembrī kā svētdienā;
-
- decembrī kā svētdienā;
-
- decembrī kā sestdienā;
-
- janvārī kā svētdienā;
-
- janvārī kā sestdienā.
Izmaiņas svētku laikā gaidāmas arī reģionālās nozīmes autobusu kustībā.
Tāpat izmaiņas reģionālās nozīmes autobusu kustībā gaidāmas arī skolēnu ziemas brīvlaikā, no 22. decembra līdz 4. janvārim (ieskaitot).
Saraksti skatāmi uzņēmuma tīmekļvietnes vtu-valmiera.lv sadaļā “Pasažieru pārvadājumi”, “Izmaiņas kustības sarakstos”.