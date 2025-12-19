Akcijā “Neesi svētkos viens” palīdzība nonāk pie 42 senioriem
Svētku laiks ir īpašs – tajā visvairāk jūtam kopā būšanas spēku un prieku. Tomēr ne visi var svinēt ģimenes lokā. Tāpēc jau sesto gadu Ogresgala pagasta pārvalde kopā ar fondu “Cerība ģimenei” rīko labdarības iniciatīvu “Neesi svētkos viens”. Tās mērķis ir sniegt mūsu pagasta vientuļajiem un maznodrošinātajiem senioriem gan praktisku palīdzību, gan sirsnīgu uzmanību.
Par senioru ikdienas vajadzībām gādā Ogres novada Sociālais dienests, taču ir cilvēki ar dažādiem dzīves ceļiem un apstākļiem, kuriem atbalsts nepienākas. Tāpēc svētku laikā iedzīvotāju līdzdalība un rūpes kļūst īpaši nozīmīgas. Šī akcija vēlreiz pierādīja: Ogresgalā un Ciemupē dzīvo aktīvi, līdzcietīgi cilvēki.
Kā vēsta Ogres novada pašvaldībā, akcijas gaitā sagatavoti ilgstoši uzglabājami produkti un higiēnas preces, tās nogādājot 42 senioriem un ģimenēm. Pateicība ikvienam, kas atbalstīja ieceri. Jau vairākus gadus līdzdarbojas zemnieku saimniecība “Sprīdīši”, katram senioram dāvājot svaigas olas – paldies Artim Galējam. Par gardajiem zirņiem ar speķīti parūpējās “VSL pārtikas grupa” – pateicība Valentīnai Levkānei. Paldies arī uzņēmumam “Duets 96” par sagādātajām vērtīgajām lietām.
Īpaši sirsnīgu noskaņu akcijai piešķīra Ogresgala pagasta PII “Ābelīte” audzēkņi – gan lieli, gan mazi – kopā ar saviem vecākiem, vienojoties, ka Mārtiņdienas tirdziņa ieņēmumi tiks novirzīti, lai iegādātos senioriem nepieciešamās lietās. Papildus tam prieku sagādāja PII “Ābelīte” un Ogresgala Dienas centra bērnu gatavotie Ziemassvētku apsveikumi, kuros ikviens varēja sajust siltumu, rūpes un labestību.
Akcija “Neesi svētkos viens” arī šogad apliecināja, ka, esot kopā, varam paveikt daudz. Sadarbojoties un patiesi rūpējoties par sava pagasta labklājību, soli pa solim iespējams radīt vidi, kur galvenā vērtība vienmēr ir cilvēks. No sirds pateicos ikvienam, kurš iesaistījās, palīdzēja un dalījās. Labestība, savstarpēja cieņa un ieinteresētība darīt ir svarīgākais, kas mums šobrīd nepieciešams, lai būtu stipri, veseli un saliedēti.