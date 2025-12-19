Novadu ziņas
Šodien 16:01
Līvānos īrniekiem ir iespēja izpirkt pašvaldības dzīvokļus
Saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pašvaldībai ir tiesības piedāvāt īrniekiem iespēju iegādāties īrēto dzīvokli, savukārt īrniekam ir tiesības pašam ierosināt dzīvokļa atsavināšanu. Gan pašvaldības piedāvājums, gan īrnieka iniciatīva ir brīvprātīga izvēle, nevis pienākums.
Ja iedzīvotājam nav finansiālu iespēju vai vēlmes dzīvokli iegādāties, viņš var turpināt dzīvot īres dzīvoklī saskaņā ar spēkā esošo īres līgumu.
Pašvaldība uzsver:
- Īres dzīvokļu atsavināšana NAV obligāta;
- Īres līgumi netiek automātiski izbeigti ar 2026. gada 1.janvāri;
- Atsavināšanai nav nododamas dzīvojamās telpas, kas izīrētas speciālistiem.
Aicinām iedzīvotājus, kuri vēlas uzzināt vairāk par atsavināšanas procesu, iespējām un nepieciešamajiem dokumentiem, sazināties ar pašvaldības Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļu pa tālr. 65307262, e-pasts: inga.dzjadzina@livani.lv.