Talsu novadā pieņemti lēmumi par izmaiņām trīs pašvaldības iestāžu vadībā
Talsu novada pašvaldības domes 18. decembra sēdē pieņemti lēmumi par izmaiņām Dzimtsarakstu nodaļas, pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” un Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra vadībā.
Ar 31. decembri no Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata atbrīvota Liāna Bērziņa. Lēmums pieņemts pēc L. Bērziņas iesnieguma, kurā lūgts izbeigt darba tiesiskās attiecības noteiktajā datumā. Tāpat lemts ar 2. novembri atbrīvot Rudīti Baļķīti no Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” vadītājas amata. Lai gan darba tiesiskās attiecības faktiski tika izbeigtas jau iepriekš, Pašvaldību likums nosaka, ka šādos gadījumos nepieciešams arī formāls domes lēmums.
Savukārt, ar 8. septembri dome lēma atbrīvot Jaroslavu Romanoviču no Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra vadītāja amata. Pašvaldībā 5. septembrī tika saņemts J. Romanoviča ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības.
Pašvaldība pateicas Liānai Bērziņai par ieguldījumu Dzimtsarakstu nodaļas darbā un Rudītei Baļķītei par līdzšinējo darbu izglītības iestādes vadībā, kā arī Jaroslavam Romanovičam par ieguldījumu vadītās iestādes attīstībā. Talsu novada pašvaldība vēl veiksmi turpmākajos profesionālajos izaicinājumos.
Informējam, ka, pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības domes 27. novembra sēdes lēmumiem, Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra vadītājas amatā ir stājusies Līga Dzelzkalēja, savukārt pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” vadītājas amatā no 2026. gada 5. janvāra darbu uzsāks Norika Segliņa.