Mainīja uzvārdu, lai slēptu pēdas: vīrietis izmantojis cilvēku uzticēšanos un izkrāpis desmitiem tūkstošu eiro
Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu pret kādu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par vismaz astoņu iedzīvotāju apkrāpšanu ilgstošā laika periodā, piedāvājot dažādus pakalpojumus būvniecības jomā, informēja Valsts policija.
Aizdomās turētais piedāvājis dažādus pakalpojumus, lielākoties būvniecības jomā, paņēmis no klientiem priekšapmaksu par darbu vai materiāliem, taču darbu nav veicis vispār vai tikai to iesācis. Policija norāda, ka no šī vīrieša darbībām, visticamāk, cietuši vēl vairāk iedzīvotāju, jo pret šo personu turpinās izmeklēšana vēl divos kriminālprocesos par krāpšanām.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde bija saņēmusi iesniegumus no daudziem apkrāptiem iedzīvotājiem. Iespējamais vainīgais internetā ievietojis sludinājumus, piedāvājot celtniecības pakalpojumus. Vienojoties ar klientiem, viņš paņēmis priekšapmaksu, bet saistības nav pildījis.
Vīrietis ilgu laiku uzturējis komunikāciju, atbildot uz ziņām un zvaniem, solot, ka drīz uzsāks remontdarbus vai naudu atgriezīs. Iespējamais krāpnieks regulāri aizbildinājies ar personīgām problēmām, kuras sākumā jāatrisina. Pēc ilgstošas komunikācijas vīrietis bloķējis dažu klientu telefona numurus, bet ar citiem turpinājis sazināties.
Atsevišķos gadījumos aizdomās turētais piedāvājis arī citus pakalpojumus, tostarp automašīnas remontu, palīdzību nekustamā īpašuma iegādē un pat solījis kādai sievietei palīdzēt noskaidrot viņas bioloģisko vecāku atrašanās vietu. Vairākos gadījumos izkrāptās summas sasniegušas desmitiem tūkstošus eiro.
Izmeklēšanas laikā konstatēts, ka vīrietis rīkojies mērķtiecīgi, lai slēptu noziedzīgās darbības – samaksu pieņēmis skaidrā naudā un pat mainījis uzvārdu.
Saistībā ar vīrieša darbībām, apvienojot no 2024. gada līdz 2025. gada jūlija beigām izdarītas noziegumu epizodes, tika uzsākts kriminālprocess par krāpšanu, par krāpšanu ievērojamā apmērā un par krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā.
Veicot apjomīgu izmeklēšanu un iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu, likumsargi šā gada 19. augustā aizdomās turēto vīrieti aizturēja. Tajā pašā dienā policisti veica kratīšanu viņa dzīvesvietā.
Aizturētais ir dzimis 1987. gadā un jau iepriekš sodīts par mantiskiem noziegumiem, tostarp par krāpšanu un piesavināšanos. 21. augustā vīrietim tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Šī gada 1. decembrī kriminālprocess par noziedzīgajām darbībām, kas izdarītas no 2024. līdz 2025. gadam, tika nodots Rīgas Austrumu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Pirmstiesas procesā tika savākti pierādījumi par astoņām krāpšanām dažādos apmēros, izmantojot viltu un ļaunprātīgi izmantojot cietušo uzticēšanos.
Tāpat Rīgas Austrumu pārvaldē pret šo personu turpinās izmeklēšana vēl divos kriminālprocesos par krāpšanām, ko vīrietis izdarījis kopš 2022. gada, tādēļ kopējais cietušo skaits varētu būt krietni lielāks.