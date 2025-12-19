Latviju klās dūmaka, vietām smidzinās. Laikapstākļu prognoze piektdienai
foto: ZUMAPRESS.com
Latvijā būs apmācies laiks, daudzviet arī dūmakains vai miglains.
Sabiedrība

Latviju klās dūmaka, vietām smidzinās. Laikapstākļu prognoze piektdienai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Piektdien Latvijā būs apmācies laiks, daudzviet arī dūmakains vai miglains, prognozē sinoptiķi.

Latviju klās dūmaka, vietām smidzinās. Laikapstākļ...

Vietām smidzinās lietus, tomēr dažviet Kurzemē var uzspīdēt saule.

Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi, Kurzemes piekrastē iespējams par 1-2 grādiem siltāks laiks.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas būs brāzmaināks.

Rīgā dūmaka, iespējama smidzināšana, pūtīs mērens dienvidu vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs +4 grādi.

Laikapstākļus nosaka anticiklona ziemeļrietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1019 hektopaskāliem Ventspils pusē līdz 1025 hektopaskāliem Latgales dienvidos.

Tēmas

Laika ziņasRīgaVentspilsLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Citi šobrīd lasa