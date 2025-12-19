Latvijā būs apmācies laiks, daudzviet arī dūmakains vai miglains.
Latviju klās dūmaka, vietām smidzinās. Laikapstākļu prognoze piektdienai
Piektdien Latvijā būs apmācies laiks, daudzviet arī dūmakains vai miglains, prognozē sinoptiķi.
Vietām smidzinās lietus, tomēr dažviet Kurzemē var uzspīdēt saule.
Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi, Kurzemes piekrastē iespējams par 1-2 grādiem siltāks laiks.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas būs brāzmaināks.
Rīgā dūmaka, iespējama smidzināšana, pūtīs mērens dienvidu vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs +4 grādi.
Laikapstākļus nosaka anticiklona ziemeļrietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1019 hektopaskāliem Ventspils pusē līdz 1025 hektopaskāliem Latgales dienvidos.