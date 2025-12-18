Latvijā "Rail Baltica" īstenošanai nākamgad plānots apgūt 260 miljonus eiro
Dzelzceļa projekta "Rail Baltica" īstenošanai Latvijā nākamgad plānots apgūt 260 miljonus eiro, informēja Satiksmes ministrija (SM).
No kopējās summas 247,2 miljoni eiro tiks novirzīti "Rail Baltica" būvniecībai Latvijā, bet 12,8 miljoni eiro - būvprojektu adaptācijai un pārvaldības funkciju nodrošināšanai.
Finansējums prioritāri paredzēts "Rail Baltica" Latvijas pamattrases dienvidu posma izbūvei, kā arī Rīgas lidostas stacijas un Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļas būvdarbiem.
Ministrijā min, ka "Rail Baltica" pamattrases prioritārajā dienvidu posmā 2026. gadā galvenais uzsvars tiks likts uz projektu risinājumu adaptāciju pieejamajā finansējumā un būvdarbu tempa kāpināšanu.
Pamattrases būvdarbiem 2026. gadā novirzīti 75 miljoni eiro, lai turpinātu darbus "Rail Baltica" infrastruktūras apkopes centrā pie Iecavas, kur līdz šī gada beigām būs pabeigta reģionālās bāzes izveide. Tāpat pie Iecavas plānota pievedceļu infrastruktūras 23 hektāru apmērā un uzbēruma izbūve, zemes darbi, būvmateriālu krautnes laukumu izveide, kā arī dzelzceļa uzbēruma veidošana.
Vienlaikus turpinoties sagatavošanas darbi vairāk nekā 30 kilometru garumā, lai nodrošinātu trases gatavību dzelzceļa infrastruktūras izbūvei. Plašākā teritorijā plānots veikt atmežošanu, nesprāgušās munīcijas pārbaudi 11 kilometru garumā, zemes darbus, kā arī meliorācijas sistēmas izbūvi.
Ministrijā norāda, ka līdz 2025. gada decembrim pamattrasē atrasti un neitralizēti 95 sprādzienbīstami priekšmeti.
Papildus 2026. gada budžetā piešķirts astoņu miljonu eiro finansējums pamattrases dienvidu posma Lietuvas robeža-Misa projekta adaptācijai, lai nodrošinātu visu 11 būvatļaujās paredzēto darbu īstenošanu piešķirtā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) finansējuma apmērā, vienlaikus saglabājot projekta kvalitāti, funkcionalitāti un atbilstību tehniskajiem standartiem. Pēc ministrijā paustā, šie darbi tiks īstenoti paralēli būvdarbiem, neietekmējot būvdarbu progresu.
Tāpat nākamgad turpināsies kopš 2025. gada pavasara atsāktie darbi Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļā, kurā pārdalīti līdzekļi no Atveseļošanas fonda. Kopumā 2026. gadā šiem darbiem piešķirti 120 miljoni eiro, un līdz augusta beigām plānots pabeigt būtiskākos darbus Rīgas Centrālās stacijas ēkas dienvidu daļā, tostarp uzgaidāmās zāles jumtu un stiklojuma darbus, pasažieru nojumju un jumta sistēmu izbūvi, fasādes un citus saistītus apdares darbus. Atbilstoši finansējuma nosacījumiem Rīgas Centrālās stacijas ēkas nodošana ir paredzēta 2026. gada beigās.
Vienlaikus AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) līdz 2028. gada vidum izbūvēs signalizācijas, kontakttīkla un sliežu ceļa sistēmas Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļā.
Savukārt 52 miljoni eiro nākamgad ir atvēlēti "Rail Baltica" stacijas un saistītās infrastruktūras izbūves turpināšanai Rīgas lidostā, kam 2025. gadā tika piesaistīts Kohēzijas fonda un EISI finansējums, pārdalot to no Mārupes virziena uz Imantas virzienu. Plānots, ka nākamgad notiks estakādes būvdarbi no Dzirnieku ielas zonas līdz stacijas ēkai un no stacijas līdz Ziemeļu ielai. Tāpat plānota lidostas katlu mājas un degvielas uzpildes stacijas pārcelšana un izbūve.
Nākamgad plānots arī sākt estakādes posma izbūvi no Ziemeļu ielas līdz dzelzceļa uzbēruma sākumam. Pēc ministrijā minētā, 2026. gadā būs iespējams sākt arī darbus pie vairāku dzelzceļa uzbēruma posmu izbūves līdz pat Zolitūdes ielas zonai, lai nodrošinātu 1520 milimetru (mm) jeb esošā sliežu platuma dzelzceļa savienojumu no Rīgas lidostas līdz Imantai. Šos darbus īstenos SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) sadarbībā ar LDz.
Papildu budžetā paredzētais finansējums tiks novirzīts projekta pārvaldības funkciju nodrošināšanai un būvniecībai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanai.
Nākamgad SM kopējais plānotais finansējums transporta un sakaru nozares attīstībai būs 804,5 miljoni eiro, tostarp Eiropas Savienības (ES) fondu investīcijas 311 miljonu eiro apmērā.
Jau vēstīts, ka atbilstoši "RB Rail" informācijai "Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā - 5,5 miljardus eiro, tomēr ir iespējams potenciāls ietaupījums līdz 500 miljoniem eiro no tehnisko risinājumu optimizācijas, kā arī ir iespējami citi ietaupījumi.
Kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro. Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.
"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.