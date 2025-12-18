Valdošā koalīcija nav mirusi, bet ir komā, pauž deputāts
Valdošā koalīcija nav mirusi, bet tā neapšaubāmi atrodas komā, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pauda opozīcijā esošās Nacionālās apvienības (NA) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars.
Lūgts vērtēt aizvadīto gadu Latvijas politikā, Dzintars izteicās, ka vēlētāju skatījumā nekas ievērojams nav paveikts un nekāda liela virzība nav notikusi, jo visa koalīcijas enerģija ir iztērēta savstarpējās cīņās par izdzīvošanu. Iespējams, koalīcija "izvilks dzīvību" līdz nākamajām vēlēšanām, bet tie nav apstākļi, kuros var rasties "ļoti mērķtiecīga, stratēģiska valsts orientēšanās uz būtiskām prioritātēm", komentēja politiķis.
Vaicāts, vai labāk būtu, ja koalīcija "pamostos no komas" vai arī "izvilktu līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām", Dzintars viennozīmīgu atbildi nesniedza, taču norādīja, ka tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no valdošā spēka - "Jaunās vienotības" (JV).
Opozīcijas politiķim esot pamats apgalvot, ka "Vienotības" iekšienē tiek domāts par iespējām pašiem mainīt valdības modeli un ka pašreizējā Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) nebūtu vispiemērotākā premjera amata kandidāte nākamajām Saeimas vēlēšanām, tomēr viņš uzsvēra, ka tās ir tikai spekulācijas. Vienlaikus Dzintars atzīmēja, ka viņš politikā darbojas pietiekami ilgi, lai nebaumotu bez pamata.
Politiķis pieļauj, ka gadījumā, ja tiktu mainīts pašreizējās valdošās koalīcijas sastāvs, tajā, visticamāk, vairs nebūtu "Progresīvo", bet būtu viņa pārstāvētā NA un Apvienotais saraksts, un šādā situācijā nebūtu garantijas, ka JV noturētu premjera krēslu, jo citiem partneriem varētu rasties iebildumi. "Manuprāt, tas ir tas, kas viņus attur un uztur pie dzīvības esošo koalīciju," pauda Dzintars.
Vaicāts, vai NA būtu gatava strādāt viņa pieļāvumos uzmodelētajā koalīcijā JV vadībā, politiķis atbildēja noraidoši, uzsverot, ka patlaban nav izveidojusies šāda situācija. Viņaprāt, tādā gadījumā valdības vadības grožiem būtu jānonāk NA rokās, bet vienlaikus jāpatur prātā arī tas, ka līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām ir palicis pavisam maz laika, un, iespējams, šobrīd tikt pie vadošiem amatiem, bet nespēt pilnvērtīgi realizēt savu politiku, var būt neizdevīgi, raugoties ilgtermiņā.
Televīzijas intervijas noslēgumā Dzintars pauda pilnīgu pārliecību, ka pēc 15. Saeimas vēlēšanām NA ne tikai nonāks Saeimas pozīcijā, bet arī vadīs valdību.