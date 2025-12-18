Uz Bauskas pašvaldības policijas priekšnieka amatu pieteikušies septiņi pretendenti
Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieka amata konkursam pieteikušies septiņi pretendenti, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.
Trīs no pretendentiem tiks virzīti uz konkursa otro kārtu.
Kad komisija būs izvērtējusi pretendentus, pašvaldības izraudzītā pretendenta atbilstību vērtēs Iekšlietu ministrija.
Pašvaldībā cer, ka Pašvaldības policijas priekšnieka amatā tiks apstiprināts Bauskas novada domes sēdē janvāra beigās.
Kā ziņots, Bauskas novada pašvaldība izsludinājusi konkursu uz pašvaldības policijas priekšnieka amatu.
Pretendentiem izvirzīta virkne prasību, tostarp nevainojama reputācija, ļoti labas saskarsmes un komunikācijas prasmes un prasmes konfliktu novēršanā un risināšanā, kā arī spēja operatīvi rīkoties paaugstinātas psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos.
Priekšniekam tiek solīts 2136 eiro atalgojums, uzturdevas kompensācija 400 eiro apmērā un veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām.
Šogad 10. oktobrī, pēc Bauskas novada pašvaldībā skaidrotā, novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kuri privātīpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar "Dzīvnieku glābšanas dienestu" - dzīvnieku ķērājiem, taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo Valsts policijā (VP) sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pašvaldības policijā tika sāktas divas administratīvās lietvedības - saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Sākumā uz dienesta pārbaudes laiku pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis tika atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Vēlāk, ņemot vērā pārbaudes starpziņojumu, Gaili atlaida.
Tāpat pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs ir uzdevis pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājam Aivaram Vilciņam iepazīties ar dienesta pārbaudes starpziņojumu un pieņemt lēmumu par citu notikuma vietā bijušo darbinieku atbildību un atbilstību ieņemamajam amatam.
Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, VP un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi.
Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir saimniecības "Modra olas" īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki piederēja viņam.