Rīgā gaidāmas plašas Jaungada svinības sešās norises vietās
Galvaspilsētas iedzīvotāji un viesi tiek aicināti sagaidīt 2026. gadu līksmās svinībās, kas norisināsies no 31. decembra plkst. 21.00 līdz 1. janvāra plkst. 02.00.
Šogad līksmotāji tiks gaidīti sešos svētku laukumos: Rātslaukumā, Līvu laukumā, Pils laukumā, laukumā pie Pulvertorņa, 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā starp Poļu un Bīskapa gāti, kā arī Kaļķu ielas posmā starp Vaļņu ielu un Aspazijas bulvāri.
Vecrīgas laukumos par dejām un svētku garu rūpēsies gan Latvijā, gan ārvalstīs populāri un iemīļoti DJ – Ozols (DJ Sets), DJ Gustavito, DJ Linda Samsonova, DJ Aspirins, DJ All-Viss un MC Valters Krauze. Pasākuma ietvaros katrā laukumā norisināsies vienota audiovizuāla performance, kurā DJ muzikālais sniegums tiks sinhronizēts ar VJ vizuālajām projekcijām uz ēku fasādēm, veidojot unikālu multimediālu piedzīvojumu. 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā vizuālā māksla uzmirdzēs uz LED ekrāniem.
Rātslaukumā DJ All-Viss nodrošinās pozitīvu un ritmiski daudzveidīgu elektronisko mūziku ar afro, latino, funk un disco noskaņām – tas būs muzikāls ceļojums krāsu un ritmu pasaulē. Par vizuālajām projekcijām uz Melngalvju nama gādās VJ DIGIDIVA. Līvu laukumā DJ Aspirins piedāvās hip-hop, trap un house elementus, kas tiks sapludināti elektroniskās deju mūzikas ritmos, bet uz ēku sienām šos ritmus atdzīvinās VJ Slavpapii. Savukārt Pils laukumā MC Valters Krauze un VJ Mersedes Marigoit radīs svētku noskaņu un multimediālu piedzīvojumu ar latviešu un ārzemju zelta hitiem.
Laukumā pie Pulvertorņa DJ Linda Samsonova kopā ar VJ Arseniju Rozenbahu iegriezīs deju un elektroniskās mūzikas ballīti, papildinot to ar pārbaudītiem ballīšu hitiem, kas garantēs īstu svētku vibrāciju. Kaļķu ielas posmā (starp Vaļņu ielu un Aspazijas bulvāri) DJ Gustavito uzstāsies ar enerģisku open format setu, kur hip-hop, trap, DnB, EDM un Top 40 remiksi saplūdīs vienā dinamiskā mūzikas straumē, savukārt par vizuālo noformējumu uz ēku sienām gādās VJ Wickiss.
11. novembra krastmalas paralēlajā ielā (starp Poļu un Bīskapa gāti): Ozols (DJ Sets) piedāvās īpaši šim vakaram veidotu brīvu, daudzkrāsainu setu bez konkrēta žanra, balstītu mīlestībā pret mūziku un Rīgas daudzveidību, apvienojot dažādas muzikālās noskaņas. Krāšņu un daudzveidīgu vizuālo noformējumu uz LED ekrāniem radīs VJ Bear From Void.
Vecrīgas sirdī, Doma laukumā, rīdziniekus un pilsētas viesus turpina priecēt Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš. 31. decembrī rīdziniekus un pilsētas viesus plkst.18.00–21.00 priecēs DJ Volfs, no plkst. 21.00 līdz 23.00 grupa Focus 5, savukārt no plkst. 23.00 līdz 02.00 DJ Toms Grēviņš. Tirdziņa darba laiks 31. decembrī no plkst.10.00 līdz 1. janvāra plkst.02.00, savukārt 1. janvārī darba laiks no plkst. 12.00 līdz 20.00.
Vakara gaitā katrā norises vietā publiku uzrunās moderators, kurš palīdzēs iejusties svētku noskaņā, daloties ar stāstiem par Jaunā gada sagaidīšanas norisēm citviet pilsētā, atgādinot par spilgtākajiem mirkļiem, kas raksturoja aizvadīto un iezīmēs nākamo gadu. Pasākuma norišu vietās varēs sasildīties ar karstiem dzērieniem un baudīt uzkodas.