Izcilības balvas kultūrā saņem Inese Monika Korpa, Germans Ermičs un Rihards Zaļupe
Svinīgā ceremonijā, kas 17. decembrī notika Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) prototipēšanas darbnīcu “Riga MakerSpace” ēkā, Izcilības balvas kultūrā tika pasniegtas māksliniecei un scenogrāfei Inesei Monikai Korpai, dizaineram Germanam Ermičam un mūziķim, komponistam Rihardam Zaļupem.
Māksliniecei un scenogrāfei Inesei Monikai Korpai apbalvojums piešķirts par spožu, profesionāli augstvērtīgu darbu scenogrāfijā, veidojot vizuālo tēlu un kostīmus nozīmīgu Eiropas teātru un opernamu iestudējumiem un tādējādi kļūstot par šobrīd starptautiski atpazīstamāko Latvijas scenogrāfi.
Dizainers Germans Ermičs apbalvojumu ieguva par augstas kvalitātes radošo sniegumu dizaina jomā nacionālā un starptautiskā mērogā, īpaši – par stikla dizaina darbiem, kas kļuvuši par laikmetīgā dizaina ikonām un guvuši nozīmīgas atzinības dizaina profesionāļu vidū un starptautiskos dizaina jomas medijos.
Savukārt mūziķis un komponists Rihards Zaļupe augsto apbalvojumu nopelnīja ar izcilu pēdējo gadu veikumu filmu mūzikas jomā, radot partitūras, kas guvušas plašu starptautisku atzinību un izraisījušas rezonansi gan profesionāļu, gan plašākas auditorijas vidū, īpaši izceļot animācijas filmai „Straume” veidoto mūziku, kas kļuvusi par filmas emocionālo kodolu un stāsta nesēju un kopā ar filmu ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas mūzikas kultūras popularizēšanā pasaulē.
“Izcilības balvai pieteiktie pretendenti spilgti atspoguļo Latvijas kultūras nozares daudzveidību un šo cilvēku neizmērojamo ieguldījumu tās attīstībā. Šī gada izcilības balvu saņēmēji pierāda, ka ar neatlaidīgu darbu, gribasspēku, atbalstu, ir iespējams aizsniegties līdz pašām augstākajām virsotnēm. Viņi ir piemērs, kā ne tikai sapņot lielus sapņus, bet pašiem būt tiem, kas tos realizē,” akcentē kultūras ministre Agnese Lāce.
Izcilības balvas kultūrā piešķiršanas mērķis ir izteikt Latvijas valsts atzinību par izciliem starptautiska mēroga sasniegumiem kultūrā, kas devuši būtisku ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Latvijas tēlu, cēluši Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtību Latvijas sabiedrībā.
Kultūras ministrija jau informējusi, ka aicinājumam izvirzīt pretendentus šogad atsaucās 17 pieteicēji. Pretendenti šogad pārstāvēja tādas kultūras nozares kā arhitektūra, dizains, kino, kultūrizglītība un kultūras mantojums, literatūra un grāmatniecība, mūzika, vizuālā un performances māksla.
Kandidātu pieteikumus apbalvojumam izvirzīja KM pārraudzībā esošās institūcijas, nozaru konsultatīvās padomes, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. Iesniegtos pieteikumus, atbilstoši apbalvojuma nolikumā noteiktajam, izvērtēja Latvijas Nacionālā kultūras padome, un apstiprināja kultūras ministre Agnese Lāce.
Uz Izcilības balvu kultūrā var pretendēt, ja iegūts apbalvojums starptautiskos un profesionāli prestižos konkursos, festivālos un citos profesionāla novērtējuma pasākumos kultūras jomā; ja Latvijas mākslinieku vai kolektīvu veikums, piemēram, viesizrādes, koncerti, izstādes un citi pasākumi, guvis plašu rezonansi ārzemēs, veicinājis Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtības apziņu Latvijas sabiedrībā, kā arī tad, ja veikums piesaistījis plašu starptautisku uzmanību un radījis rezonansi pasaulē, veicinot Latvijas un ārvalstu kultūras telpu sadarbību un mijiedarbību.
Katrs no trim Izcilības balvas kultūrā laureātiem saņem arī KM naudas balvu 7 000 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas.
Kultūras ministrijas apbalvojums - Izcilības balva kultūrā - tika iedibināta 2014. gadā.
Aizvadītajos gados apbalvojumu saņēmuši: Aleksandrs Antoņenko, Jānis Nords, Žaņa Lipkes memoriāls, Signe Baumane, Iveta Apkalna, Andris Freibergs, Turaidas muzejrezervāts, Rasa un Raitis Šmiti, Andris Nelsons, dizaina birojs H2E, Gidons Krēmers un kamerorķestris Kremerata Baltica, režisors Alvis Hermanis, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rolands Kalniņš un Nora Ikstena, Imants Lancmanis, Elīna Garanča un Anna Laudere, Marina Rebeka, Gundega Laiviņa, platforma “Latvian Literature,” Pēteris Vasks, Anete Melece, Rundāles pils muzejs, kino un teātra režisors Viesturs Kairišs, izdevniecība “Liels un Mazs”, Latvijas Radio koris, Vineta Sareika, Austris Mailītis un arhitektu birojs „Mailitis Architects” komanda, Juris Poga un arhitektu biroja „Arhitekta J. Pogas birojs” komanda, un Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, režisors Gints Zilbalodis, māksliniece Katrīna Neiburga un valsts kamerorķestris “Sinfonietta Rīga.”