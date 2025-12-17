Rīgas dome atlaiž Pilsētas attīstības departamenta direktori Ilzi Purmali
Trešdien, 17. decembrī Rīgas dome no amata atbrīvoja Pilsētas attīstības departamenta (PAD) direktori Ilzi Purmali. Departamenta direktore atbrīvota saskaņā ar Darba likuma normām, kas atļauj darbinieka atlaišanu par prettiesisku rīcību, kā rezultātā zaudēta darba devēja uzticība.
Jau ziņots, ka par departamenta vadīšanu, nenodrošinot tiesiskuma un lietderības principu ievērošanu Skanstes teritorijas revitalizācijas projekta īstenošanas gaitā, pret I.Purmali tika ierosināta dienesta izmeklēšana un pēc tam disciplinārlieta.
Disciplinārlietas izmeklēšanā secināts, ka I.Purmale pieļāvusi ilgstošu bezdarbību un nepienācīgu PAD administratīvā darba vadīšanu Skanstes revitalizācijas projekta īstenošanā, nenodrošinot, ka būvdarbu veicējs pēc līguma izbeigšanas pilda saistības un aizvāc projekta laikā uz privātpersonu īpašumiem izveidoto grunts atbērtni.
Tādējādi PAD rīcības rezultātā radīti priekšnoteikumi, ka par šo saistību izpildi atbildīga kļuvusi pašvaldība, nepamatoti uzņemoties būtiskas finansiāla rakstura saistības.
I.Purmale līdz ar to nav nodrošinājusi PAD darbības tiesiskumu, kā arī apzināti nav centusies tiesiski korektā veidā risināt šo juridisko problēmu, kā rezultātā trīs gadu laikā no viņas puses notikusi prettiesiska paļaušanās, ka problēma atrisināsies pati par sevi, secināts izmeklēšanā.