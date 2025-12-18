VIDEO: Svētku eglīte no Latvijas valsts mežiem
Eglītes meklēšana svētkiem Latvijas valsts mežos ir tradīcijām bagāts un priekpilns kopā būšanas pasākums. Tāpēc arī šogad katra ģimene var doties uz AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekoto teritoriju, lai atrastu un pārnestu mājās vienu eglīti svētkiem. Lai saudzētu nākotnes mežu, eglītes meklējumos jāievēro nosacījumi – precīzi noteiktās vietās drīkst cirst tikai zināma izmēra eglīti.
Meklē Latvijas valsts mežu teritoriju
Eglīti svētkiem var doties meklēt tikai LVM apsaimniekotajos mežos Latvijas teritorijā, kas dabā apzīmēti ar LVM īpašuma zīmēm – uz dzeltena fona attēlots LVM logotips. Uz LVM robežas ceļa vai kvartālstigas malā un kvartālstigu krustpunktos izvietotās zīmes vēsta, ka tā ir valsts mežu teritorija. LVM apsaimniekoto mežu izvietojumu precīzi var aplūkot arī mobilajā lietotnē LVM GEO.
Kur un kādu eglīti drīkst cirst?
Ne visās vietās mežā eglītes atļauts cirst. Eglītes stingri aizliegts cirst jaunaudzēs, jo tur aug Latvijas nākotnes mežs. Eglīšu ciršana aizliegta arī aizsargājamās teritorijās, kas apzīmētas ar ozollapas zīmi. Bez saskaņojuma eglīti aizliegts cirst citu īpašnieku mežos.
Savu svētku rotu droši var meklēt meža ceļu malās, kvartālstigās, grāvju malās, zem elektrolīnijām, kā arī pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem.
Izvēlētās eglītes augstums nedrīkst būt lielāks par 3 metriem un celma diametrs 10 cm augstumā virs sakņu kakla nedrīkst pārsniegt 12 cm. Var izmantot gan cirvi, gan mačeti, bet visieteicamāk – zāģi, jo eglīte jānocērt iespējami tuvu zemei. Zāģējot celms paliek līdzens, savukārt cērtot ar cirvi vai mačeti – celms būs ass un uz tā var savainoties gan meža dzīvnieki, gan citi eglīšu meklētāji.
Arī pēc svētkiem eglīte var būt noderīga. Ar tās zariem var apsegt dārza augus vai izmantot kociņu kā kurināmo.