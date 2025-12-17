Novadu ziņas
Zināms Dienvidkurzemes novada bibliotēkas bibliobusa grafiks 2026. gada pirmajam pusgadam
Dienvidkurzemes novada bibliotēka publicējusi bibliobusa maršrutu un pieturvietu grafiku 2025. gada pirmajam pusgadam, lai iedzīvotājiem nodrošinātu ērtu piekļuvi grāmatām tuvāk mājām. Pārbaudiet sev tuvāko pieturu un laikus vai sazinieties pa tālruni +371 22413479.
Dienvidkurzemes novada bibliotēka aicina iepazīties ar bibliobusa grafiku 2026. gada pirmajam pusgadam, piemeklējot savai mājvietai tuvāko pieturvietu, ja dažādu iemeslu dēļ nav iespējams apmeklēt kādu no novada pilsētu vai pagastu filiālbibliotēkām.
12. janvāris, 9. februāris, 16. marts, 13. aprīlis, 11. maijs, 8. jūnijs
- Nīcas pag. “Namiņi”, plkst. 13.50 – 14.10
- Nīcas pag. “Birzes”, plkst. 14.15 – 14.25
- Nīcas pag. “Rudzīši”, plkst. 14.30 – 14.40
- Jūrmalciems, plkst. 15.00 – 15.20
- Bernāti (autobusa pietura), plkst. 15.45 – 16.10
14. janvāris, 11. februāris, 18. marts, 15. aprīlis, 13. maijs, 10. jūnijs
- Grobiņas pag. “Kalni”, plkst. 13.35 – 13.50
- Grobiņa, Saules iela 96, plkst. 14.00 – 14.15
- Grobiņas pag. Robežnieki, plkst. 14.20 – 14.35
- Grobiņas pag. Rolava (Keramika), plkst. 14.45 – 15.00
- Grobiņas pag. Āres, plkst. 15.10 – 16.10
- Grobiņa, Sarmas iela, plkst. 16.20 – 16.50
15. janvāris, 12. februāris, 19. marts, 16. aprīlis, 14. maijs, 11. jūnijs
- Grobiņa, Zīles iela, plkst. 12.35 – 12.50
- Grobiņas pag. “Gūžas”, plkst. 12.55 – 13.05
- Medzes pag. “Ievkalni”, plkst. 13.15 – 13.30
- Medzes pag. “Avoti”, plkst. 13.40 – 13.50
- Medzes pag. “Ozolnieki”, plkst. 13.55 – 14.05
- Vērgales pag. Ploces veikals, plkst. 14.10 – 14.30
- Vērgales pag. “Lapiņas”, plkst. 14.40 – 14.50
- Vērgales pag. Ziemupe, plkst. 14.55 – 15.20
- Vērgales pag. Saraiķi (pie veikala), plkst. 15.35 – 15.50
- Vērgales pag. “Saraiķi”, plkst. 16.00 – 16.10
- Vērgales pag. Ploce 2, plkst. 16.20 – 16.30
- Vērgales pag. Ploce 28, plkst. 16.35 – 16.50
19. janvāris, 16. februāris, 23. marts, 20. aprīlis, 18. maijs, 15. jūnijs
- Aizpute, Padures iela1, plkst. 11.10 – 11.35
- Aizpute, Kalnu iela 7, plkst. 11.40 – 12.05
- Aizpute, Zingberga iela 17A, plkst. 12.10 – 12.30
- Kazdangas pag. “Pansionāts Rokaiži”, plkst. 13.00 – 14.00
- Tadaiķu pag. Aisteres muiža, plkst. 14.30 – 14.50
- Tadaiķu pag. “Krustceļi”, plkst. 14.55 – 15.05
- Durbes pag. “Līguti 1”, plkst. 15.15 – 15.35
- Durbes pag. “Dumbras”, plkst. 15.45 – 15.55
- Durbes pag. “Kraukļi”, plkst. 16.00 – 16.10
- Tadaiķu pag. Lieģi (autobusa pietura) plkst. 16.15 – 16.30
21. janvāris, 18. februāris, 25. marts, 22. aprīlis, 20. maijs, 17. jūnijs
- Grobiņas pag. “Straumēni”, plkst. 13.10 – 13.25
- “Birznieki”, plkst. 13.30 – 13.45
- VSAC Kurzemes filiāle “Iļģi”, plkst. 13.50 – 14.35
- “Jaunsētas”, plkst. 14.45 – 14.55
- “Silenieki”, plkst. 15.00 – 15.15
- “Bendrupi”, plkst. 15.20 – 15.30
- Grobiņa, Jaunatnes iela 6, plkst. 15.40 – 16.05
- Ālande, plkst. 16.10 – 16.20
- Cimdenieki, plkst. 16.25 – 16.50
22. janvāris, 19. februāris, 26. marts, 23. aprīlis, 21. maijs, 18. jūnijs
- Bārtas pag. “Adieņi”, plkst. 12.40 – 12.50
- Bārtas pag. “Ziemeļi”, plkst. 12.55 – 13.05
- Dunikas pag. “Akmentiņi”, plkst. 13.25 – 13.35
- Bārtas pag. Sūnu ciems, plkst. 13.50 – 14.10
- Bārtas pag. “Avoti”, plkst. 14.20 – 14.30
- Gaviezes pag. “Mežinieki”, plkst. 14.45 – 14.55
- Gaviezes pag. “Māķi”, plkst. 15.10 – 15.40
- Gaviezes centrs, plkst. 15.50 – 16.00
- Mazgavieze, plkst. 16.10 – 16.25