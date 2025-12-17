Noslēgusies “Faktu formulas” Rudens sezona
Erudīcijas spēles “Faktu formula” Rudens sezonā uzvarēja komanda “Arvīdam neviens neraksta”, aiz sevis atstājot “+/- Pareizi” un “Viedie bez wi-fi”, noslēdzot astoņu posmu sīvu cīņu Liepājas “Wiktorijā”. Spēle turpināsies Pavasara sezonā no 14. janvāra ar astoņiem posmiem līdz 22. aprīlim.
Noslēgusies erudīcijas spēles “Faktu formula” Rudens sezona, kurā par kopvērtējuma uzvarētājiem kļuva komanda “Arvīdam neviens neraksta”, apsteidzot komandas “+/- Pareizi” un “Viedie bez wi-fi”.
Rudens sezonā komandas uz prāta spēlēm pulcējās trešdienu vakaros Liepājā, kultūras namā “Wiktorija”, un aizvadīja astoņus posmus, bet kopvērtējuma tika vērtēti septiņi labākie rezultāti. Pat salīdzinoši garā spēļu maratonā cīņa par vietu uz goda pjedestāla izvērtās sīva, un “+/- Pareizi” savus konkurentus “Lepnums un aizspriedumi” apsteidza tikai pēc papildrādītājiem.
Rudens sezonā piedalījās 19 komandas, kopumā meklējot atbildes uz 712 jautājumiem, kuri aptver visdažādākās tēmas – sākot ar vēsturi un ģeogrāfiju un beidzot ar astronomiju un populāro mūziku. Biedrība “Faktu formula” pateicas par atbalstu un sadarbību “Čili Pizza” un Liepājas teātrim.
Erudīcijas spēle “Faktu formula” turpināsies ar Pavasara sezonu, kas sāksies jau 14. janvārī. Arī šeit paredzēti astoņi posmi katru otro trešdienu ar noslēgumu 22. aprīlī.
Spēļu rīkošanai finansiālu atbalstu biedrība “Faktu formula” guvusi Liepājas Kultūras pārvaldes projektu konkursā.