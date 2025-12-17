Smiltenē durvis vēris jauns Rimi veikals
Smiltenē atvērts jaunais Mini Rimi veikals ar 558 m² plašu, modernu un ilgtspējīgu vidi, piedāvājot vairāk nekā 4500 preču, bezalkoholisko alternatīvu plauktu un ērtas pašapkalpošanās kases. Veikals strādā katru dienu no 08.00 līdz 22.00 un nodrošina 14 darba vietas.
Jaunais veikals izceļas ar ērtu, pircējiem un videi draudzīgu, modernu veikala vidi. Veikala 558 kvadrātmetru lielajā tirdzniecības zālē īpašs uzsvars likts uz pārskatāmu, funkcionālu iekārtojumu un apkaimei atbilstošu preču sortimentu – veikalā pieejamas vairāk nekā 4500 dažādas preces. Savukārt darba vietas tiks nodrošinātas 14 darbiniekiem.
Pircēju ērtībām veikals aprīkots ar vienu tradicionālo un četrām pašapkalpošanās kasēm, un divās no tām ir iespēja ātri un ērti norēķināties ar skaidru naudu. Īsiem atpūtas mirkļiem veikalā varēs iegādāties arī Mani Gardumi gatavo produkciju un svaigi ceptas smalkmaizītes. Tāpat veikalā pieejams gana plašs Brīvs no un Pasaules garšas produktu sortiments. Sekojot pieaugošajam pieprasījumam pēc bezalkoholiskām alternatīvām stiprajiem un dzirkstošajiem alkoholiskajiem dzērieniem, veikalā izveidots īpašs bezalkoholisko alternatīvu plaukts, lai ikviens atrastu sev piemērotāko.
“Prieks, ka īsi pirms Ziemassvētkiem varam atvērt veikalu Smiltenē – vienā no Vidzemes skaistākajām pilsētām. Lai arī Mini Rimi ir uzskatāms par piemājas veikalu, ko raksturo ērta, ātra iepirkšanās un ikdienā iecienītāko produktu pieejamība, tā sortimentu pielāgojam ne vien ikdienas nepieciešamībām, bet arī īpašiem pirkumiem svētkiem. Tāpat strādājam pie izdevīgu piedāvājumu nodrošināšanas, lai Smiltenes un apkaimes iedzīvotāji mūsu veikalā atrastu visu nepieciešamo ne vien uz svētkiem, bet arī ikdienā,” uzsver Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite.
Jaunā veikala telpās izmantots LED apgaismojums un energoefektīvas aukstumsistēmas, kā arī darbinieku telpās izmantoti gaismas sensori. Tāpat veikalā būs pieejams arī taromāts.
Automašīnu iespējams novietot tirdzniecības centra Laims stāvvietā.
Veikala darbalaiks būs katru dienu plkst. 08.00.–22.00.