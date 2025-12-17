Valsts policija aicina steidzami atsaukties Lielbritānijā dzīvojošu sievieti.
112
Šodien 09:16
Policija aicina steidzami atsaukties Lielbritānijā dzīvojošo Irēnu Beinaroviču vai viņas tuviniekus
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvalde aicina steidzami atsaukties Apvienotajā Karalistē dzīvojošo Irēnu Beinaroviču.
Likumsargi meklē 1945. gadā dzimušo sievieti, kuras pēdējā policijai zināmā dzīvesvieta fiksēta 2015. gadā. Tā atradusies Lielbritānijas Vestmidlendas reģiona pilsētā Volverhemptonā (Wolverhampton).
Vienlaikus policija aicina atsaukties sievietes radiniekus vai Apvienotajā Karalistē dzīvojošos Latvijas valstspiederīgos, kuru rīcībā varētu būt informācija par Beinarovičas pašreizējo atrašanās vietu vai kontaktinformāciju.
Iedzīvotāji, kuru rīcībā ir noderīga informācija par meklēto personu, aicināti sazināties ar policiju, zvanot pa tālruņa numuru 67829535. Sazinoties ar likumsargiem, jānorāda lietas numurs 37124/25.