Svarīga informācija par nekustamā īpašuma nodokli 2026. gadā Rīgā: kas jāpagūst izdarīt līdz 1. janvārim
Tuvojoties jaunajam gadam, Rīgas pašvaldības Finanšu departaments informē iedzīvotājus par aktualitātēm nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanā 2026.gadā un atgādina par nosacījumiem, kas var ietekmēt NĪN apmēru.
Samazinātās NĪN likmes piemērošanai līdz 1. janvārim jādeklarē dzīvesvieta Rīgā
Samazinātās NĪN likmes (0,2% līdz 0,6% no kadastrālās vērtības) piemērošana dzīvošanai paredzētajā nekustamajā īpašumā Rīgā ir saistīta ar dzīvesvietas deklarēšanu taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00.
Lai 2026. gadā par dzīvokļa īpašumu un individuālo (viena dzīvokļa) māju tiktu piemērota samazinātā NĪN likme, 2026. gada 1. janvārī plkst. 0.00 šajā īpašumā (neatkarīgi no tā platības) jābūt deklarētai dzīvesvietai vismaz vienai personai.
Savukārt, par divu vai vairāku dzīvokļu māju, kas nav sadalīta dzīvokļa īpašumos (t.sk. domājamām daļām no šādas mājas), kā arī telpu grupām nedzīvojamā ēkā, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ar samazināto NĪN likmi apliekamā platība ir piesaistīta objektā deklarēto personu skaitam. Samazināto likmi piemēro mājas platības daļai, pieņemot, ka taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvietu deklarējušai vienai personai piekrīt 30 m2 no mājokļa platības.
Ja dzīvojamajā objektā 2026. gada 1. janvārī plkst. 0.00 nebūs deklarētu personu, tad par visu 2026. gadu tiks piemērota NĪN pamatlikme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, neatkarīgi no deklarēto personu skaita izmaiņām taksācijas gada laikā.
Lai samazināto nodokļa likmi piemērotu juridiskajām personām un komersantiem, bez objektā deklarētajām personām, papildus tiek vērtēts, vai konkrētais īpašums ir izīrēts dzīvošanai un īres tiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā.
Aicinām nodokļa maksātājus pārbaudīt un, ja nepieciešams, savlaicīgi aktualizēt savā īpašumā deklarētās personas.
Informāciju par savā īpašumā deklarētajām personām var iegūt portāla https://latvija.gov.lv/, e-pakalpojumā “Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas” vai vēršoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
NĪN atvieglojumu piemērošana
No 2026. gada nav ieviestas jaunas NĪN atvieglojumu saņēmēju kategorijas un arī atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi nemainās. Departaments NĪN atvieglojumus 2026.gadā piemēros tām pašām nodokļu maksātāju kategorijā kā 2025.gadā.
NĪN atvieglojumu piemērošana ģimenēm ar bērniem
Atbilstoši Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” noteiktai kārtībai ģimenēm ar bērniem (līdz 19 gadu sasniegšanai) NĪN atvieglojumi tiek piešķirti automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem, nosakot nodokļu maksātāja atbilstību saistošo noteikumu prasībām taksācijas gada 1. janvārī.
Turpretim, ja ģimenē ir bērns no 19 līdz 24 gadu vecumam, kas taksācijas gada 1.janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), tad nodokļu maksātājam līdz taksācijas gada 15.decembrim jāiesniedz departamentā pieteikums atvieglojumu saņemšanai un izglītības iestādes apliecinājumu par bērnu pēc pilngadības sasniegšanas (bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), ka bērns taksācijas gada 1. janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas).
Vēršam uzmanību, ka gadījumos, ja bērns turpina mācības Latvijā un dati ir pieejami Valsts izglītības informācijas sistēmā, tad pieteikumu iespējams iesniegt arī telefoniski, zvanot uz Rīgas informatīvo tālruni 80001201(darba dienās 8.00 – 18.00). Konsultants sarunas laikā veiks datu pārbaudi un, ja tiks konstatēta atbilstība, tad reģistrēs pieteikumu NĪN atvieglojumu piešķiršanai.
Atsevišķām NĪN maksātāju kategorijām, lai sāktu saņemt atvieglojumus, jāsniedz pieteikums
Ja NĪN atvieglojumi iepriekš nav saņemti un nodokļa maksātājs atbilst kādai no Saistošajos noteikumos noteiktajām kategorijām, kurām varētu tikt piemēroti NĪN atvieglojumi (piemēram, pensionārs, persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, bērns ar invaliditāti, nodokļa maksātājs, kuram ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar 1.vai 2. grupas invaliditāti vai bērnu ar invaliditāti, persona, kas atzīta par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo vai šīs avārijas seku likvidatoru u.c.), lai uzsāktu saņemt NĪN atvieglojumus departamentā līdz taksācijas gada 15.decembrim jāiesniedz pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu un jāreģistrē e-saziņas kanālu, ja minētā prasība attiecas uz konkrēto nodokļa maksātāju.
Atsevišķas NĪN atvieglojumu saņēmēju kategorijas (pensionāri, personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, Černobiļas AES avārijas cietušie) pieteikumu atvieglojumu saņemšanai var iesniegt arī telefoniski, zvanot uz Rīgas informatīvo tālruni 80001201(darba dienās 8.00 – 18.00). Konsultants sarunas laikā veiks datu pārbaudi un, ja tiks konstatēta atbilstība, tad reģistrēs pieteikumu NĪN atvieglojumu piešķiršanai.
Vēršam uzmanību, ka pieteikums ir jāiesniedz tikai vienreiz un nākamajos taksācijas gados nav jāiesniedz atkārtoti, ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
NĪN atvieglojumu saņemšanai, vairākām nodokļu maksātāju kategorijām, jāreģistrē e-saziņas kanāls ar pašvaldību līdz 1.janvārim
Vairākām nodokļa maksātāju kategorijām elektroniskā saziņas kanāla (oficiālā elektroniskā adrese vai e-pasts) esamība uz taksācijas gada 1. janvāri ir obligāts nosacījums NĪN atvieglojumu saņemšanai saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem.
Nosacījums par elektronisko saziņu neattiecas uz nodokļa maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, politiski represētām personām un nepilngadīgām personām.
Tāpēc, nodokļa maksātājiem, kuriem departaments NĪN atvieglojumus piemēros automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem (uz 01.01.2026.), veicot NĪN aprēķinu 2026.gadam (piemēram, ģimenēm ar bērniem u.c.), lai saņemtu NĪN atvieglojumus par 2026. gadu, piekrist elektroniskai saziņai ar departamentu vai iesniegt pamatotu iesniegumu par iemesliem, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu, varēs tikai līdz 1.janvārim. NĪN atvieglojumi tiks piešķirti par visu 2026. gadu, ja pastāvēs atbilstība Saistošajos noteikumos noteiktajiem atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
Vēršam uzmanību, ka 2026. gadā nav paredzēts noteikt pārejas periodu un pagarināt e-saziņas kanāla reģistrēšanas iespēju NĪN atvieglojumu saņemšanai.
Ja oficiālā elektroniskā adrese jau izveidota vai visa ar NĪN saistītā korespondence jau tiek saņemta e-pastā, kā arī gadījumos, ja prasība reģistrēt e-saziņu neattiecas uz konkrēto nodokļa maksātāju, tad vēršanās departamentā, lai turpinātu saņemt NĪN atvieglojumus 2026. gadā, nav nepieciešama.
Ja vēl neesat reģistrējuši e-saziņas kanālu, tad to var izdarīt:
- aktivizējot oficiālo elektronisko adresi portālā Latvija.gov.lv;
- iesniedzot iesniegumu portālā www.eriga.lv (sadaļā “Nekustamā īpašuma nodoklis”, pakalpojums “E-dokumentu iesniegums”);
- iesniedzot iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv (sadaļā “Nekustamais īpašums”, pakalpojums “E-pasta un SMS pieteikums”);
- nosūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: pip@riga.lv (elektroniski veidlapa pieejama tīmekļvietnes https://pip.riga.lv sadaļā “Veidlapas” – 3.pielikums);
- nosūtot iesniegumu departamentam pa pastu uz Terēzes ielu 5, Rīgā, LV-1012;
- piesakot korespondences e-pastu klātienē Terēzes ielā 5, Rīgā (tikai ar iepriekšēju pierakstu pa tālruni +37129457052);
- ievietojot iesniegumu pasta kastē, kas atrodas pie iestādes ieejas durvīm Terēzes ielā 5, Rīgā.