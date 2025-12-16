Rīgā norit dāvanu saiņošanas meistarklase
FOTO: unikāla iespēja! Rīgā eksperti māca, kā saiņot svētku dāvanas
Par godu "Sadarbnīcas" pirmā darbības gada jubilejai sarīkota svētku dekoru un dāvanu saiņošanas meistarklase, kur apmeklētājiem bija iespēja, izmantojot dabas materiālus, radīt gan īpašus svētku dekorus mājai, gan svētku galda noformējumu.
Meistarklase norisinājās divās stacijās: Ilgdzīvojošu dabas materiālu galda kompozīciju veidošana floristes Lauras Martinsones Ozoliņas vadībā. Radītie dekori izdaiļos svētku galdu Ziemassvētkos, Jaungadā un priecēs vēl ilgāk;
ilgtspējīgu telpu dekoru un dāvanu saiņošanas darbnīca kopā ar Zani Kopštāli.
Interesantiem dalība šajā meistarklasē bija bez maksas, kā arī tika nodrošināti visi nepieciešamie materiāli. Līdzi drīkstēja ņemt arī savus materiālus, piemēram, kartona olu kastes, papīra iepirkumu maisiņus, sausos ziedus, čiekurus u.tml.
Pasākums notiek Eiropas Savienības INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas finansētā projekta “Creative Circular Cities (CCC)” ietvaros.