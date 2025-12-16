Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo Samantu Žitņikovu
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo Samantu Žitņikovu

Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Samantu Žitņikovu, kura 15. decembrī ap pulksten 13.00 izgāja no adreses Rīgā, Latgales ielā un līdz šim brīdim nav atgriezusies. Iespējams, var atrasties Jūrmalā, Slokā.

Meitene bija ģērbusies pelēkās biksēs, melnā jakā, kājās melni zābaki.

Valsts policija aicina aplūkot meitenes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.  

