FOTO, VIDEO: Ukrainā likvidēts krāpnieku zvanu centru tīkls; aizturēti 12 Latvijas pilsoņi
Šī gada 9. decembrī Valsts policija kopā ar kolēģiem no citām valstīm apturēja organizētas noziedzības tīklu, kas uzturēja zvanu centrus Dņipro, Kijivā un Ivanofrankovskā Ukrainā. Šajā tīklā strādāja arī 12 Latvijas valstspiederīgie, kuri tika aizturēti. Noziedznieki veica krāpšanas pret daudziem Eiropā dzīvojošiem, tai skaitā Latvijas iedzīvotājiem. Ir uzsākts kriminālprocess, un izmeklēšana turpinās.
Decembra sākumā Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas kopā ar Latvijas Republikas prokuratūru, Eirojustu, Čehijas, Lietuvas un Ukrainas tiesībsargājošām iestādēm apturēja vairākus zvanu centrus dažādās Ukrainas pilsētās, kuros darbojās krāpnieki. Noziedzīgā organizētā grupa bija izveidojusi profesionālas mobilās grupas, kuras tika apmācītas darbam krāpšanā.
Krāpnieki, zvanot cietušajiem, stādījās priekšā kā mobilo sakaru operatori, banku darbinieki un policisti. Lai izkrāptu naudu, tika izmantotas dažādas shēmas, piemēram, krāpnieki dažkārt lūdza pārskaitīt naudas līdzekļus no it kā uzlauztiem banku kontiem uz “drošiem” kontiem, kurus kontrolēja noziedznieki. Citreiz cietušajiem lika izņemt skaidru naudu no savām banku kartēm un nodot to organizētās grupas pārstāvjiem, kuri uzdevās par policijas darbiniekiem. Dažkārt sarunas tika iesāktas ar ieganstu, ka zvana saņēmējam esot beidzies SIM kartes derīguma termiņš un to nepieciešams atjaunot. Vai arī noziedznieki meloja, ka, piemēram, bankā ieradies cilvēks, kuram izsniegta ģenerālpilnvara rīkoties ar cietušā kontu. Atsevišķos gadījumos sarunas laikā Latvijas valstspiederīgie pierunāti lejupielādēt un instalēt attālinātās piekļuves programmatūru (“AnyDesk”, “HopToDesk” u. tml.), un ievadīt internetbankas piekļuves kodus vai lietotāja ID. Tas krāpniekiem ļāva pārņemt upuru ierīces (datoru vai mobilo tālruni) un kontrolēt viņu bankas kontus.
12 aizturētie Latvijas valstspiederīgie, zvanot iedzīvotājiem, runāja latviešu valodā. Viņu mērķis bija iztukšot sazvanīto personu kontus – jo vairāk krāpnieks izkrāpa, jo lielāku atalgojumu viņi saņēma. Aizturētie apzināti devās uz Ukrainu strādāt zvanu centros, lai no Latvijas iedzīvotājiem izkrāptu naudu.
Kopumā no šī tīkla cietuši vairāk nekā 400 cilvēku, un kopējie zaudējumi pārsniedz 10 miljonus eiro. Latvijas valstspiederīgajiem nodarīts materiālais kaitējums vairāk nekā 2 miljonu eiro apmērā, un cietušie Latvijā ir apzināti.
Valsts policija starptautiskā operācijā aptur krāpnieku zvanu centru tīklu Ukrainā
Kopumā Ukrainā veiktas 58 kratīšanas, tostarp 14 neatliekamības kārtībā biroju telpās, dzīvesvietās un transportlīdzekļos. Likumsargi atrada un izņēma:
• viltotas policijas un banku darbinieku apliecības,
• portatīvos datorus;
• mobilos telefonus;
• sistēmas blokus;
• cietos diskus;
• zibatmiņas datu nesējus;
• videoreģistratorus;
• poligrāfa ierīci (aparāts);
• piezīmju un dokumentu projektus;
• 21 automašīnu, tostarp vairākas luksusa klases – Bentley, Hummer, Range Rover u.c. –, kuru kopējā vērtība lēšama aptuveni 1,5 miljonu eiro apmērā.
Aizturētos Latvijas valstspiederīgos tiks prasīts izdot Latvijas Republikai saukšanai pie kriminālatbildības. Par šādu noziedzīgo nodarījumu Latvijā paredzēta brīvības atņemšana līdz desmit gadiem.
Jau iepriekš ziņots, ka telefonkrāpšanas 2025. gadā ir ir izplatītākais kiberkrāpšanu veids, ietekmējot simtiem cilvēku Latvijā.
Krāpnieku metodes ir smalkas un ciniskas, tāpēc Valsts policija aicina pasargāt sevi no krāpšanas, atceroties būtiskāko:
• nekad nepārskaitīt naudu un nesniegt piekļuves datus nezināmām personām pat tad, ja viņi uzdodas par bankas vai policijas darbiniekiem;
• nekādā gadījumā neinstalēt attālinātās piekļuves programmas pēc svešinieku aicinājuma;
• ja tiek saņemts negaidīts zvans par konta problēmām vai SIM kartes maiņu, pārbaudīt informāciju tieši bankā vai mobilā operatora oficiālajā klientu apkalpošanas centrā;
• nekādā gadījumā neizpaust savus bankas piekļuves datus, paroles vai kodus.
Šī lieta skaidri parāda, cik svarīgi ir būt modriem un neuzticēties aizdomīgiem zvaniem vai ziņojumiem. Ja Jums ir aizdomas par potenciāli krāpnieciskām darbībām, nekavējoties ziņojiet Valsts policijai un savai bankai.
Tiesībsargājošās iestādes turpina darbu, lai aizsargātu iedzīvotājus un atklātu šos noziedzniekus. Valsts policija aicina visus būt uzmanīgiem un neļauties krāpnieku viltībām!