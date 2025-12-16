VIDEO: "Brīvības statuja" ir kritusi. Par interneta sensāciju kļūst aculiecinieku iemūžināts video
Par interneta sensāciju kļuvis video, kurā spēcīgu vēju ietekmē nogāzusies un pamatīgus apskādējumus guvusi 24 metrus augstā "Brīvības statuja". Tiesa, tā neatrodas ASV, bet gan Brazīlijas pilsētā Guaibā.
Statuja, kas atradās pie "Havan" mazumtirdzniecības ķēdes veikala un bija populārs tūrisma simbols pilsētā, nogāzās stipru vētru laikā, kad vēja ātrums pilsētā pārsniedza 90 km/h. Par laimi, negadījuma brīdī stāvvieta bija gandrīz tukša un neviens cilvēks notikušajā necieta. Pirms incidenta vietējās varas iestādes bija izsludinājušas sarkanā līmeņa brīdinājumu, aicinot iedzīvotājus palikt iekštelpās un nostiprināt savu māju logus un durvis.
Sociālajos tīklos izplatītajos video redzams kā statuja sašūpojas un pēc tam nogāžas, kamēr autovadītāji steidzas novietot savus transportlīdzekļus drošākā vietā. Video sociālajā vietnē "X" izraisījuši īstu "vētru" un skatīti jau vairāk nekā 9 miljonu reižu.
"Droši vien tas bija ražots Ķīnā," smejot nosaka kāds sociālo tīklu lietotājs. Kāds cits norāda, ka šī "ir simboliska reprezentācija tam, kas šobrīd notiek pasaulē". Bet vēl kāds piebilst, ka "galvenais, ka "McDonald's" palika neskarts".
"Havan" uzņēmums paziņojis, ka statuja tika uzstādīta 2020. gadā un norādīja, ka būvniecības laikā tika ievērotas visas drošības prasības. Pašlaik notiek tehniskā pārbaude, lai noteiktu sabrukuma iemeslus, kā arī civilās aizsardzības amatpersonas uzsākušas izmeklēšanu, lai novērstu līdzīgus gadījumus nākotnē. Teritorija ap statuju ir norobežota, un uzsākti sakopšanas darbi.