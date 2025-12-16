Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa amatpersonas aicina atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam.
Šodien 09:52
Madonas novadā bojāta dzelzceļa pārbrauktuve - policija aicina atsaukties aculieciniekus
2025. gada 13. decembrī Madonas novadā, Kalsnavas pagastā, uz autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi)–Madona–Gulbene, 13. kilometrā, virzienā no Pļaviņām uz Madonu, nenoskaidrots transportlīdzekļa “Volvo XC90” vadītājs nepamatoti nobrauca no ceļa braucamās daļas, bojājot dzelzceļa pārbrauktuves un autoceļa infrastruktūru.
Pēc notikušā vadītājs pameta negadījuma vietu, par notikušo neziņojot likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts policija aicina atsaukties negadījuma aculieciniekus, kā arī transportlīdzekļu vadītājus, kuru automašīnas aprīkotas ar video reģistratoriem un kuri 2025. gada 13. decembrī laika posmā no plkst. 01.00 līdz 08.00 pārvietojās pa minēto autoceļa posmu.
Aicinām sazināties, zvanot pa tālruņiem 64801713 vai 112.