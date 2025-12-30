Priesterim uzbrūk misters Velns, nošauts dzīvnieks uz altāra, izvirtības Dieva templī: skaļākie Baznīcas skandāli
Ķīnas komunisti uzbrūk Dailes teātrim, bet misters Velns šantažē Ilūkstes priesteri. Tikmēr eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga aizstāv krievu mūķenes. Gan sabiedrībā, gan politikā izraisās pamatīgs skandāls par mošeju celtniecību Latvijas galvaspilsētā.
Jau septīto gadu iztiesā “evaņģēlisko kristiešu” asiņaino mājdzemdību lietu Jelgavā. Latvijas pareizticīgie pagriež muguru Konstantinopoles patriarham un Latvijas grāmatnīcās attaisno Krimas okupāciju. Bet katoļi Skaistkalnes dievnamā iestiepj beigtu briedi. Izdevniecība “Rīgas Viļņi” tiesā uzvar Jehovas lieciniekus. Rīgas lielākā katoļu dievnama kādreizējam priesterim par Dieva templī pastrādātiem grēka darbiem piespriež astoņus gadus ilgu cietumsodu. Savukārt sieviešu ordinācijas atbalstītājiem liek vilties jaunā luterāņu arhibīskapa stingrā nostāja.
Kristīgajā laika skaitīšanas tradīcijā Baznīcas gads nesākas vis ar 1. janvāri, bet gan ar pirmo adventa svētdienu un noslēdzas līdz ar Mirušo piemiņas dienu novembra beigās. Līdz ar to aizvadītais Baznīcas gads ilga no 2024. gada 1. decembra līdz 2025. gada 29. novembrim. Šajā laika nogrieznī Jauns.lv atskatās uz TOP 10 skaļākajiem skandāliem un pretrunīgākajām norisēm Latvijas reliģiskajā dzīvē.