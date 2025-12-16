Latvijā bloķētas vēl desmit Krievijas propagandu izplatošas tīmekļa vietnes
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir nolēmusi liegt pieeju vēl desmit Krievijas propagandu izplatošām tīmekļa vietnēm, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Paziņojumā skaidrots, ka padome saņēmusi vēstuli no citas kompetentās valsts pārvaldes iestādes par tīmekļa vietņu "ostrogozhskinfo.ru", "svoi36.ru", "gorcom36.ru", "bloknot-voronezh.ru", "riavrn.ru", "opvo36.ru", "tv-gubernia.ru", "тимрегион.рф", "zttim.ru" un "kubkprf.ru" pārbaudi un tajā konstatēto informāciju.
Vēstulē norādīts, ka tīmekļvietnēs izplatītais saturs ir pretrunā Latvijas informatīvās telpas drošības un nacionālās drošības interesēm. Tajās tiek izplatīta vienpusēja un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, pastāvīgi tiek nodrošināts informatīvais atbalsts par līgumkaravīru rekrutēšanas kampaņām, kā arī Krievijas institūciju, sabiedrisko organizāciju un iedzīvotāju pasākumiem Krievijas pusē Ukrainā karojošo karavīru atbalstam.
Šāda satura izplatīšana var radīt negatīvu ietekmi uz Latvijas sabiedrības saliedētību, starpetniskajām attiecībām, vērtību izpratni, kā arī Latvijas valsts solidaritāti un atbalstu Ukrainai attiecībā uz tās neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību tās starptautiski atzītajās robežās, teikts paziņojumā.
Līdzīgus lēmumus par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandu izplatošiem portāliem NEPLP pieņēmusi arī iepriekš.