Jura Rubeņa grāmatas atvēršanas svētki.
Omulīgā gaisotnē aizvadīti Jura Rubeņa jaunās grāmatas atvēršanas svētki.
FOTO: omulīgā gaisotnē notikuši Jura Rubeņa jaunās grāmatas atvēršanas svētki
Šodien, 15.decembrī, omulīgā gaisotnē notika teologa un Integrālās izglītības institūta direktora Jura Rubeņa jaunākās grāmatas "Uguns pavedieni", ko laidis klajā apgāds "Zvaigzne ABC", atvēršanas svētki.
Savā jaunākajā darbā autors piedāvā esejas par desmit viņam nozīmīgu cilvēku dzīvēm, kurus viņš dēvē par "uguns pavedieniem" cilvēces audumā. Grāmatas mērķis ir aicināt lasītājus iepazīt personības, kuras spējušas saglabāt cerību un jēgu pat sarežģītos apstākļos, un parādīt, ka pilnvērtīgu dzīvi iespējams nodzīvot arī ierobežotās situācijās.
"Tie veido neredzamu tīklu, kas plešas cauri visiem laikmetiem, kļūstot par dzīvu pierādījumu jēgas klātbūtnei nereti šķietami bezjēdzīgā pasaulē," par grāmatas varoņiem raksta Rubenis. Autors uzsver, ka aprakstītās personības viņu iedvesmojušas "dzīvot patiesāk, piecelties pēc kritieniem" un saglabāt pārliecību, ka pasaulē tomēr valda labais.
Jauno izdevumu atzinīgi novērtējis franciskāņu priesteris un rakstnieks Ričards Rors, norādot, ka Rubenis iepazīstina ar cilvēkiem, kuri "ieklausījušies mistiskajā iekšējā balsī". Rors uzsver, ka grāmatas varoņi nav idealizētas, no realitātes atrautas būtnes, bet gan reāli cilvēki, kuri "pieskārās garīguma dziļumiem un panesa ciešanas ar mīlestību", tādējādi parādot, ka svētums ir sasniedzams ikvienam.
Juris Rubenis ir teoloģijas doktors, garīgo prakšu eksperts un daudzu grāmatu autors, kuru darbi tulkoti vairākās valodās. Viņš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis un "Lassalle-Kontemplationsschule via integralis" autorizēts kontemplācijas skolotājs.