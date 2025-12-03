FOTO: Rukšāne, Grencberga un citi pazīstami ļaudis svin Ziemassvētku stāstu grāmatas bērniem atvēršanas svētkus
Izdevniecība "Latvijas Mediji" svinīgā pasākumā, pulcējot autorus un lūgtos viesus, laidusi klajā jaunu grāmatu "24 stāsti bērniem Ziemassvētkos", kurā apkopoti divdesmit četri ziemas stāsti lasīšanai svētku gaidīšanas laikā.
Grāmatas atvēršanas svētkos klātesošie tika iepazīstināti ar jaunā izdevuma koncepciju – tas veidots kā īpašs ceļabiedrs Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Viesiem tika prezentēts izdevēju ieteikums grāmatu lasīt līdzīgi kā atverot Adventes kalendāra lodziņus – izbaudot pa vienam stāstam ik vakaru līdz pat svētkiem.
Grāmatas "24 stāsti bērniem Ziemassvētkos" atvēršanas svētki
Klajā nākusi grāmata "24 stāsti bērniem Ziemassvētkos".
Jauno izdevumu vizuāli papildina mākslinieces Lindas Valeres ilustrācijas.
Krājuma veidošanā iesaistīti gan pazīstami literāti, gan bērnu literatūras debitanti. Starp autoriem ir Lauris Bērziņš, Rasa Bugavičute-Pēce, Rolanda Bula, Māra Cielēna, Jana Egle, Guntis Eņģelis, Inga Grencberga, Lelde Jauja, Kristīne Jučkoviča, Elīna Kokareviča, Sabīne Košeļeva, Zane Krēsliņa, Gunita Krilova, Inese Ķestere, Viesturs Ķerus, Baiba Liepiņa, Laura Melne, Inga Pizāne, Maija Priedīte, Dace Rukšāne, Māris Rungulis, Māra Ulme, Līva Vecvagare, Ēriks Vilsons un Ruta Zimnoha.
Raksturojot krājuma ieceri, stāsta "Zili zobi Ziemassvētkos" autore Lelde Jauja pauž pārliecību par šīs idejas dzīvotspēju. Autore norāda, ka katru gadu stāsti var būt citā stilā un tematikā, tādējādi iespējas ar šādu krājumu pārsteigt lasītājus esot teju bezgalīgas.
Savukārt stāsta "Konfektīte" autore Kristīne Jučkoviča, runājot par grāmatas noskaņu, akcentē svētku gaidīšanas laika burvību. Viņasprāt, plānošana, dāvanu izvēle un mājas rotāšana ir procesi, kas sasilda sirdi un nodarbina prātu. Autore svētku gaidīšanu salīdzina ar "zīdpapīra čaukstināšanu", kas rada priecīgas trīsas un sajūsmas pilnu nepacietību.