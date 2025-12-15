Lūdz apsūdzēt vīrieti par mēģinājumu izvarot un nožņaugt dzīvesbiedri
Valsts policijā šī gada 22. novembrī saņemta informācija par to, ka Aizkrauklē kāds vīrietis izrādījis agresiju pret savu dzīvesbiedri, fiziski iespaidojot un mēģinot viņu izvarot. Tajā pašā dienā, veicot sākotnējās procesuālās darbības un izvērtējot visu informāciju, kas tika iegūta, iespējamā vainīgā persona tika aizturēta. Par notikušo Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta, 159. panta 1. daļas un 174.1 panta. Šī gada 9. decembrī lieta tika nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
2025. gada 22. novembrī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirknī Aizkrauklē vērsās kāda 1986. gadā dzimusi sieviete par to, ka viņas dzīvesbiedrs pret viņas gribu mēģinājis viņu izvarot, nodarījis dažādus miesas bojājumus, kā arī žņaudzis un mēģinājis nosmacēt ar spilvenu.
Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess, un nekavējoties tika skaidroti visi notikušā apstākļi, kā arī aizturēta iespējamā vainīgā persona – 1985. gadā dzimis vīrietis. Personai tika piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums. Līdz šim persona iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā.
Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanas(slepkavības) mēģinājumu. Par šādu nodarījumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Tāpat uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 159. panta 1. daļas par dzimumakta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai par dzimumakta pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo (izvarošanas) mēģinājumu. Par šādu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Kā arī, uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 174.1 panta par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vai ir bijis pastāvīgās intīmās attiecībās, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir kopīga (nedalīta) saimniecība, ja ar to minētajai personai nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja šīm darbībām nav bijušas šā likuma 125., 126. vai 130. pantā paredzētās sekas. Par šādu rīcību soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Šī gada 9. decembrī tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa materiālu nodošanu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.