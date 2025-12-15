Viss sākās ar elektrisko plīti... Kā puisis no Bauskas kļuva par Latvijas BBQ garšas meistaru
“Nopirkām katlu un elektrisko plīti un sākām vārīt mērces,” saka Kristaps Ozols, zīmola “Oak’a BBQ” dibinātājs, atskatoties pavisam nesenā pagātnē.
Tagad tiek ražoti vairāk nekā 60 jauni produkti, un uzņēmumā nodarbināti ap 70 cilvēku, taču šo astoņu gadu laikā gājis visādi, un bijis pat posms, kad pietrūcis naudas ziemas jakām bērniem.
Pēc zināšanām uz Teksasu
Sarunā ar Kristapu top skaidrs – šis ir latviešu uzņēmēja veiksmes stāsts. Viņš pats gan norāda, ka nekad nav vēlējies kļūt par uzņēmēju, bet gan vienkārši gribējis darīt to, kas patīk. Darbojoties ēdināšanas nozarē, Kristapam radusies arvien lielāka interese tieši par BBQ: “Gribējās vairāk iedziļināties šajā jomā un radīt produktus, lai arī apkārtējiem ikdiena kļūtu garšīgāka un interesantāka. Tāpēc aizbraucu uz Ameriku, uz vienu no labākajiem BBQ restorāniem Teksasā, kur man bija iespēja izzināt visu smalkumos no pirmavota. Centos uztvert pēc iespējas vairāk informācijas, un, atbraucot atpakaļ, sāku vārīt pirmās sešas mērcītes.”
Tās tapa parastā katlā uz elektriskās plīts, tad tika sapildītas pudelēs un vestas uz tirdziņiem. “Mēģināju izstāstīt citiem savu ideju ar cerību, ka vēl kādam tas būs vajadzīgs. Diemžēl atsaucība bija minimāla,” atminas Kristaps. Tomēr viņam piemītošā neatlaidība, centība un ticība savai idejai ļāva nepadoties pat viszemākajā punktā, un tagad, pēc astoņiem gadiem, tiek bagātīgi plūkti darba augļi – ja kādreiz tika savārīti pieci kilogrami mērces nedēļā, tad tagad, atkarībā no sezonas un dažādiem citiem apstākļiem, tās ir 60–80 tonnas mēnesī.
“Sākām ar sešiem produktiem, un nu ražojam vairāk nekā 60, turklāt izstrādē ir vēl citi. Plānojam nākamgad sasniegt ap 100 produktiem – tās ir garšvielas, marinādes, glazūras, mērces un citas lietas, kuras piedāvājam mūsu sadarbības partneriem Latvijā un ārpus mūsu valsts robežām. Savu produkciju eksportējam uz 14 valstīm Eiropā. Tagad arī cepam, kūpinām un mācām citus entuziastus radīt gardus produktus,” atklāj Kristaps, piebilstot, ka meistarklases tiek rīkotas visu gadu, bet īpaši pieprasītas tās esot vasarā, tāpēc no aprīļa līdz pat oktobrim viņa kalendārā grūti atrast brīvu ailīti. “Kopā ar mūsu puišiem dodos izbraukumos ar ēdināšanas treileriem, un vēl bez visa minētā braucu tiesāt BBQ sacensības – Latvijā esmu vienīgais licencētais tiesnesis.”
Prasīgs un gādīgs
Pirms četriem gadiem dzima otrs zīmols “Oak’A Burgers”, kas tagad ieņēmis līderpozīcijas ātrās ēdināšanas jomā Rīgā. Kristaps atklāj, ka pēdējos trīs gadus vērojama strauja uzņēmuma attīstība, viņu produkcija tiek piegādāta pārsimts veikaliem un ēdināšanas uzņēmumiem Latvijā, tiek eksportēta uz minētajām 14 valstīm Eiropā un viņu ēdināšanas treileri tiek gaidīti dažādos brīvdabas pasākumos un tirdziņos.
“Mēs visu darām paši. Pēdējos trīs gados attīstām ražošanu, un tas prasa ne tikai līdzekļus, bet arī darba rokas. Izmaksas ir lielas – cik nopelnām, tik tērējam, bet aizņemties investīcijām negribam. Mums nav, kur steigties,” pārliecināts ir uzņēmējs. Viņaprāt, mērķiem jābūt lieliem, bet to realizēšanā reizēm sevi jāpiezemē, lai neattaptos kādā grāvī.
“Oak’A Burgers” mājvietu radis Āgenskalnā, netālu no tirgus, un to zina pat tie, kas dzīvo Rīgas otrā malā, bet “Oak’a BBQ” ražotne atrodas Bauskā. “Tā ir mana dzimtā puse, tur ir mana ģimene, un bez liekuļošanas varu teikt, ka bez savējiem šis viss nebūtu iespējams. Īpaši bez viņu morālā atbalsta, sapratnes. Jo, uzsākot uzņēmējdarbību, vajadzības ir milzīgas un tas prasa daudz laika, tāpēc ģimene kādā brīdī paliek novārtā. Vai viņi izturēs šo posmu, atkarīgs no tā, cik saprotoši ir tavējie.”
Uzņēmumā strādā arī Kristapa dzīvesbiedre, savukārt abi bērni, kuriem pašlaik 11 un 17 gadi, gan vēl neiesaistās biznesa lietās.
“Šobrīd viņu prioritātes ir skola un sports, tad viss pārējais. Viņiem jābauda jaunība un prieks, kas piemīt šim vecumam, to sabojāt nedrīkst,” uzskata Kristaps un piebilst, ka vasarā uzņēmums piedalās skolēnu nodarbinātības programmā, piedāvājot aptuveni piecas vakances. Runājot par kolektīvu, mana sarunbiedra balsī uzrodas tā pati maigā rūpju nots, kāda jaušama, stāstot par savu ģimeni: “Gan pavāri, gan menedžeri, gan visi citi uzņēmumā strādājošie saņem labu atalgojumu. Jūtu atbildību par viņu ģimenēm, un man liekas nepareizi attīstīt uzņēmumu, ietaupot uz kolēģu algām, kuri tev palīdz iegūt šos līdzekļus. Jāsāk ar to, lai kolēģi dzīvotu nodrošināti, un tad var domāt par uzņēmuma attīstību.”
Tāpat tiek rīkoti kopīgi saliedēšanās pasākumi, apbalvoti mēneša labākie kolēģi. “Esmu prasīgs,” atzīst Kristaps, “bet cilvēkiem jājūtas novērtētiem, tad ir prieks strādāt un nest uzņēmuma vārdu tālāk.”
Rada jaunas receptes
Jau kādu brīdi aktīvā grila sezona noslēgusies, un tas nozīmē, ka tagad Kristapam sācies jaunu recepšu radīšanas laiks. Tās top gan rakstiski, gan videoformātā. “Neesmu no tiem, kam patīk uzvalks un varas sajūta. Man ir mērķis radīt kaut ko paliekošu sirdī, nevis “ekselī”, un, ja domā šādās vīzijās, veidosies arī “ekselis”. Tāpēc es daudz labprātāk cepu, kūpinu, rakstu receptes,” viņš atklāj un vēlreiz uzsver, ka tiešām dara to, kas pašam ļoti patīk: “Radu produktus no nulles ar cerību, ka tie vēl kādam patiks. Bet tas nav vienkārši, jo tu nekad nezini, vai šī jaunā garša, kuru piedāvā, cilvēkiem patiks.” Kristaps neslēpj, ka ceļš no tirdziņa līdz lielveikalam ir ļoti, ļoti tāls.
“Tagad mūsu produkcija atrodama visos lielākajos veikalos Latvijā, bet, lai tur tiktu, ieguldīts daudz – gan finansiāli, gan morāli. Jo nevienam neko nevajag, viss atkarīgs no pašiem uzņēmējiem, cik katrs spēj izdarīt. Pircēji gan vēlas foršus Latvijas produktus, cilvēki ir atsaucīgi, bet ar sadarbības partneriem ir grūtāk un laikietilpīgāk veidot “draudzību”. Tāpēc, ja kāds cer, ka šodien sāks ražot feinu produktu un rīt tas jau būs pārtikas veikalos, tad ziniet – tās ir pasakas.”
Sarunas beigās Kristaps vēl atzīst – BBQ nozare aizņēmusi lielu daļu viņa sirds, un tieši tas palīdzējis nepadoties un iet uz priekšu, lai izcīnītu sev vietu nišā. Nu tas izdevies vairāk kā labi.