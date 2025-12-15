GPS traucējumu skaits Latvijas gaisa telpā ir dramatiski pieaudzis
Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) traucējumi Latvijas gaisa telpā, kas sākās līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, šī gada 11 mēnešos fiksēti 1228 reižu, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā aizvadītajā gadā.
Tostarp šogad novembrī fiksēti 55 GPS traucējumi, kas ir 27,6% mazāk nekā pērn novembrī, kad traucējumi tika fiksēti 76 reizes. Pagājušajā gadā kopā tika fiksēti 820 GPS traucējumu, 2023. gadā - 342 gadījumi, bet 2022. gadā - 26 gadījumi. LGS iepriekš atzīmēja, ka, apkopojot šos datus, netiek atsevišķi izdalīta informācija par konkrētām aviokompānijām.
Aeronavigācijas uzņēmumā informēja, ka traucējumi sākās reizē ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un, acīmredzot, ir ar to saistīti.
Civilās aviācijas aģentūrā (CAA) iepriekš aģentūrai skaidro, ka CAA izskata un analizē ziņojumus par GPS signāla traucējumiem Latvijas gaisa telpā. Lai gan tie ietekmē normālus civilās aviācijas procesus, GPS signāla traucējumi nerada apdraudējumu gaisa kuģu lidojumu drošumam kā tranzītā, tā uz un no Latvijas lidojošajiem gaisa kuģiem.
CAA uzsver, ka lidojumu drošuma nodrošināšanā tiek izmantotas vairākas sistēmas, līdz ar to GPS traucējumi neietekmē lidojumu drošumu. Katru gadījumu, kad konstatēts GPS traucējums, centralizēti apkopo un analizē Eiropas Aviācijas drošības aģentūra. LGS ir 100% valsts uzņēmums, tā pienākums ir nodrošināt gaisa telpas lietotājus ar aeronavigācijas pakalpojumiem.
Savukārt CAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku un pārvaldi Latvijas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības jomā, veicot civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzību, kā arī uzraugot gaisa kuģu radītā piesārņojuma atbilstību vides aizsardzības prasībām.