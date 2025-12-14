Latvijā pēdējos gados finanšu krāpnieku aktivitāte saglabājas augsta
Latvijā pēdējos gados finanšu krāpnieku aktivitāte saglabājas augsta, teikts Finanšu nozares asociācijas vēstulē Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
Nākamnedēļ, 16. decembrī, komisijas deputāti spriedīs, kā padarīt efektīvāku telefonkrāpniecības ierobežošanu.
Asociācija vēstulē norādījusi, ka kopējie iedzīvotāju un uzņēmumu zaudējumi turpina pieaugt, neraugoties uz kredītiestāžu spēju arvien biežāk apturēt finanšu krāpšanas mēģinājumus.
Piemēram, pēc asociācijai pieejamiem datiem 2025. gada pirmajos astoņos mēnešos kredītiestādēm izdevās novērst krāpšanas mēģinājumus 8,19 miljonu eiro apmērā, taču finanšu krāpniekiem tomēr izdevās izkrāpt vairāk nekā 7,8 miljonus eiro, kas ilustrē attiecību starp novērstajiem krāpšanas apjomiem un faktiskajiem zaudējumiem.
Asociācija akcentē, ka finanšu krāpšanas shēmu spektrs katru gadu paplašinās un šobrīd dominē autorizēto maksājumu krāpšana, telefonkrāpšana, investīciju krāpšana, romantiskā krāpšana, pikšķerēšana un maksājumu kontu pārņemšana.
Bieži krāpšanā tās sākuma stadijā tiek izmantota numuru viltošana un aizvien biežāk arī dziļviltojuma balss imitācija tā saucamajos šoka zvanos, lai izraisītu upuru ātru un impulsīvu rīcību. Šīs vēstules kontekstā jo īpaši izceļama arī "SIM box" iekārtu izmantošana, kas ļauj anonīmi izmantot simtiem un tūkstošiem SIM karšu, lai īstenotu krāpnieciskas īsziņu kampaņas, izmantojot saites uz kaitīgiem interneta resursiem, kā arī kriptoaktīvu un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju (VASP/CASP) infrastruktūras izmantošana, lai ātri pārvietotu krāpšanā noziedzīgi iegūtos līdzekļus.
Uz komisijas sēdi, kura sāksies plkst. 10 piedalīties aicināti dažādu ministriju pārstāvji, Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvji, kā arī mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji.