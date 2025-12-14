Varakļānos aizvadīts Lauksaimnieku lampiņu brauciens 2025.
FOTO, VIDEO: Varakļānos aizvadīta īpaša svētku tradīcija, kas priecē gan lielus, gan mazus
13. decembrī, sestdien, Varakļānu iedzīvotājiem bija iespēja izbaudīt Lauksaimnieku lampiņu braucienu 2025, kas atnesa īstu svētku sajūtu. Traktoru gājienā ar mirdzošām lampiņām un radošām dekorācijām piedalījās atraktīvi un atsaucīgi lauksaimnieki, kuri dalījās priekā ar Dekšāru pagasta un Varakļānu iedzīvotājiem.
Dekšāru pagasts īpaši izsaka pateicību Knipu ģimenei, kas jau otro gadu pēc kārtas parūpējusies par iniciatīvu un brauciena radošo norisi.
Pasākums apvienoja lampiņu mirdzumu, traktoru rūkoņu un cilvēku smaidus, radot sirsnīgu un svinīgu noskaņu visiem apmeklētājiem.