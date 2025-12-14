Vairākās CSDD tehniskās apskates stacijās piektdien būs saīsināts darba laiks
Vairākās Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) tehniskās apskates stacijās piektdien, 19. decembrī, būs saīsināts darba laiks.
Tostarp Rīgā tehniskās apskates stacija vieglajiem transportlīdzekļiem Antenas ielā 19. decembrī strādās no plkst. 8 līdz 19, bet tehniskās apskates stacija Latgales ielā - no plkst. 8.30 līdz 19.
Savukārt Jelgavā tehniskās apskates stacija visu veidu transportlīdzekļiem Aviācijas ielā 19. decembrī strādās no plkst. 8 līdz 19, bet Jēkabpilī tehniskās apskates stacija Ārijas Elksnes ielā - no plkst. 8.30 līdz 18.
CSDD informē, ka nesen atvērtajā stacijā Latgales ielā rindas uz pakalpojumu saņemšanu neveidojas, tādēļ klienti ir aicināti izmantot šo iespēju.
CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.