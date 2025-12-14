Aktieris Andris Keišs.
Sabiedrība
Šodien 17:17
Kāds uzdodas par Andri Keišu - aktieris brīdina par viltus ziņām viņa vārdā
Aktieris Andris Keišs sociālajā tīklā "Facebook" vērsies pie draugiem un paziņām, informējot par kādas personas darbībām, kas viņa vārdā izplata nepatiesus paziņojumus. Keišs norāda, ka pēdējā laikā kāds viņa vārdā publiski atzīstas mīlestībā un uzrunā cilvēkus kā “mīļos fanus”.
Aktieris uzsver, ka šādi izteikumi nav nākuši no viņa un ka viņš sevi neuzskata ne par rokzvaigzni, ne sportistu, tādēļ šāda uzrunas forma viņam nav raksturīga. Tāpat viņa vārdā tiekot sūtītas arī vēstules, it kā tās rakstītu aktiera pārstāvis.
Keišs aicina sabiedrību šīs darbības uztvert ar humoru un tām nepievērst nopietnu uzmanību, norādot, ka minētajiem paziņojumiem nav nekādas nozīmes.