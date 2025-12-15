Kā smelties jaunas zināšanas un pieredzi
Iegūtas jaunas, praktiski uzmantojamas zināšanas, nodibināti kontakti pakalpojuma saņemšanai, stimuls pārskatīt savu saimniecisko darbību – tās ir tikai dažas no atziņām, ko, atgriežoties no saimniecību un mežu apmeklējumiem gan Latvijā, gan ārvalstīs, guvuši mūsu saimnieki. Plaša bija ne tikai ģeogrāfiskā amplitūda, bet arī piedāvāto tēmu loks.
Plašs tēmu loks
“Saimniecību un mežu apmeklējums bija kā papildinājums Lauku attīstības programmas mācību pasākumam, kur iegūtās teorētiskās zināšanas varēja nostiprināt praktiski. Laika posmā no pagājušā gada janvāra līdz šā gada 30. septembrim mūsu lauksaimnieki un mežsaimnieki apciemoja dažādas saimniecības Latvijā, Baltijā un Eiropā. Viņiem bija iespēja izpētīt, kā darbu organizē citviet, iztaujāt saimniekus un ieklausīties viņu pieredzē – kas un kādēļ izdodas labi, kur gadījušies klupšanas akmeņi un kādēļ. Šādā veidā, manuprāt, iespējams iegūt plašāku un daudzveidīgāku skatījumu uz situācijām, ar ko programmas dalībnieki sastopas ikdienā. Ne mazāk būtiski ir arī jauni kontakti un sadarbības iespējas,” saka Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja Ivita Jakušonoka.
Lauksaimniecības nozarē bija iespēja izvēlēties sev interesējošo no kopumā 15 tēmām tādos virzienos kā bioloģiskā lauksaimniecība, augkopība, lopkopība, mājražošana, kooperācija, inovācijas lauksaimniecībā, bioekonomika. Savukārt mežsaimnieki varēja padziļinātāk izprast kādu no tēmām šādos virzienos: meža apsaimniekošana, tehnoloģiju un tehnikas izmantošana mežā, meža ekosistēma, medību saimniecība, inovācijas mežsaimniecībā.
Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajā plānā 2023.–2027. gadam paredzēts turpināt zināšanu pārneses un tālākizglītības pasākumus. Konkursu par izglītības pasākumu nodrošināšanu Zemkopības ministrija izsludinās 2026. gada pirmajā ceturksnī.
No Latvijas līdz Portugālei
Visvairāk ārzemju braucienu bijuši uz Igauniju – kopumā desmit. Astoņas reizes mūsu saimnieki viesojās Austrijā, septiņas – Lietuvā un Itālijā, sešas – Polijā. Četri pieredzes braucieni bijuši uz Zviedriju un Vāciju, trīs uz Spāniju, Portugāli un Somiju. Divas reizes galamērķis bija Grieķija, bet vienu – Īrija. Apmeklējumi notika grupās – ne vairāk kā 20 dalībnieku vienā grupā. Programmas bija dažādas – sākot ar vienu dienu Latvijā un beidzot ar piecām dienām ārzemēs. Ja galamērķis atradās Latvijā, 80 % apmeklējuma cenas sedza publiskais finansējums, bet 20 % paši dalībnieki. Ārzemju braucienos šī proporcija mainījās – 70 % publiskā finansējuma un 30 % dalībnieku līdzmaksājums.
Apmeklējumi tika nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.–2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros; LAD līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P23. Pasākumu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
“Priecē, ka šodienas lauksaimnieki un mežsaimnieki ir ne tikai gudri, jo jau līdz šim ir daudz mācījušies, bet arī motivēti uzzināt vēl vairāk. Zinātkāre ir svarīga, lai augtu un attīstītos,” uzskata Jakušonoka.
Māka ieraudzīt skaisto un vērtīgo savā reģionā
Viens no tiem, kuri izlēma doties pieredzes apmaiņā uz Austriju, bija Raivis Mickēvičs, un, kā pats saka, šo lēmumu nenožēlo ne mirkli. Viņam ir bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas nodarbojas ar upeņu un sausseržu audzēšanu. Un pavisam drīz savu ceļu sāks arī jauns projekts, kas nebūtu tapis bez Austrijā gūtās iedvesmas un pieredzes.
“Pieteikšanās mācībām un apmeklējumam nebija sarežģīts process, gribētos teikt, ka tas notika īstajā laikā. Tagad vairs pat neatceros, cik ilgs bija brauciens, jo šķita, ka laiks aiztraucās vēja ātrumā. Apmeklējām ļoti daudz saimniecību, katrai dienai grafiks bija saspringts, bet tas bija tā vērts. Katrs brauciens kaut ko aiz sevis atstāj, un tu no tā vari paņemt kaut ko sev noderīgu,” saka Raivis. Jo īpaši viņu iedvesmojis vietējais uzņēmējs, kuram pieder veikaliņš ar vietējo ražotāju precēm, un ir motivācija, kādēļ tas nepieciešams. Raugi, austrieši uzsvēra, cik svarīga ir māka savā reģionā saskatīt visu skaisto, kvalitatīvo, īpašo un vērtīgo, lepoties ar to.
“Neilgi pēc tam, kad atgriezos no Austrijas, ieraudzīju informāciju, ka pašvaldība izsludinājusi konkursu par līdzīga koncepta veikala izveidi. Saskatīju iespēju gūto pieredzi likt lietā un pieteicos,” teic Raivis. Novembra sākumā veikaliņš “Ražots Limbažu novadā” vēra savas durvis apmeklētājiem. “Jāsaprot, ka, pērkot vietējo zemnieku izaudzēto, mēs attīstām arī savu reģionu un tā labklājību,” Raivis uzsver.