Foto: Smiltenes novada pašvaldība
Novadu ziņas
Šodien 10:11
Smiltenē uzstādītas jaunas ātruma ierobežojuma zīmes, lai uzlabotu satiksmes drošību
Atsaucoties uz iedzīvotāju ierosinājumiem, kā arī vērojot palielināto satiksmes intensitāti un ceļu satiksmes negadījumus krustojumos, no 2025. gada 11. decembra Smiltenē ir uzstādītas jaunas ātruma ierobežojuma zīmes – 30 km/h.
Smiltenes ātruma ierobežojumu shēma (foto: Smiltenes novada pašvaldība)
Maksimālā ātruma ierobežojuma zīme “30” ar darbību abos braukšanas virzienos ir uzstādīta Atmodas ielas un Gaujas ielas posmos – no Atmodas ielas 4 līdz Gaujas un Krāsotāju ielas krustojumam.
Šie ierobežojumi uzlabo satiksmes drošību gan autovadītājiem, gan gājējiem, šķērsojot pārejas, kā arī samazina ceļu satiksmes negadījumu risku, īpaši, Gaujas ielas un Raiņa ielas/Baznīcas laukuma krustojumā, kā arī veicina drošāku satiksmi pie aktīvās atpūtas parka “Smiltiņš”.
Aicinām gan novadniekus, gan pilsētas viesus ievērot ceļu satiksmes organizācijas izmaiņas.