Dainas Ēķes grāmatas "Gribu būt arhitekts" atklāšana
Sestdien, 13. decembrī, t/c "Spice Home" aizvadīti arhitektes Dainas Ēķes grāmatas "Gribu būt arhitekts" atklāšanas svētki.
FOTO: mazo lasītāju priekšā prezentēta Dainas Ēķes grāmata "Gribu būt arhitekts"
Daina Ēķe, izmantojot krāsainas ilustrācijas, vienkāršu valodu un saistošus uzdevumus, ar grāmatas "Gribu būt arhitekts" palīdzību jaunajiem lasītājiem izskaidro, kas vispār ir arhitektūra, kā atšķiras pilsētas, ainavu un ēku arhitekti, kā idejas no rasējumiem pārvēršas par īstām ēkām, pilsētām ar satiksmi un parkiem, kādi ir galvenie arhitektūrā ievērojamie principi un stili un vēl daudz vairāk.
Šī ir kā turpinājums iepriekšējai grāmatai "Gribu būt dizainers". Abas
ir lieliskas iedvesmas grāmatas bērniem, lai sevī atklātu radošumu.
Savukārt autorei ar tekstu un vizuāliem paņēmieniem ir lieliski izdevies
sarežģītas lietas izskaidrot vienkāršā veidā.
Grāmatā "Gribu būt dizainers" bērni uzzinās, ka dizains ir visur – no T-krekla apdrukas līdz mīļākās rotaļlietas formai. Grāmata māca redzēt krāsas, formas un saprast, kā dizainers padara lietas gan skaistas, gan ērtas. Bērni uzzinās, kāda veida dizaineri vispār mēdz būt, un iepazīsies arī ar īstu dizaineru pieredzi. Abām grāmatām ir darba lapas, un, izpildīdami aizraujošus uzdevumus, lasītāji varēs "pielaikot" sev piemērotāko profesiju.
Daina Ēķe ir arhitekte un mākslas zinātnes maģistre. Viņa ir veltījusi savu karjeru, lai bērniem un jauniešiem skaidrotu sarežģītas radošās jomas un veidotu izpratni par kvalitatīvu vidi un dizainu.