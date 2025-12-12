Sociālajos tīklos uzmanību piesaista sludinājums ar Staļina krūšutēlu.
Sabiedrība
Šodien 21:53
Sociālajos tīklos tirgo Staļina krūšutēlu, kas izskatās “dabūjis pa aci”
Sociālajā tīklā “Facebook” uzmanību piesaistījis kāds neparasts sludinājums – tajā tiek piedāvāts iegādāties padomju diktatora Josifa Staļina krūšutēlu.
Pie sludinājuma publicētajā fotogrāfijā redzams laika un apstākļu nedaudz cietis krūšutēls, bet tā autors ironiski piebildis: “Kādam dārza dekors?”.
Šis sludinājums raisījis aktīvu lietotāju reakciju un diskusijas. Sociālo tīklu lietotāji jau interesējušies par krūšutēla cenu, savukārt citi situāciju komentējuši ar humoru, norādot, ka izskatās, ka Staļins “jau atrāvies pa aci”. Savukārt daļa komentētāju ironizē par šāda priekšmeta piemērotību publiskai vai privātai videi.