Valmieras cietumā gripas dēļ noteikta karantīna
Valmieras cietumā nākamnedēļ tiks izsludināta karantīna, ņemot vērā pieaugušo saslimstību ar gripu ieslodzīto vidū, informēja Ieslodzījuma vietu pārvaldē.
Karantīna tiks izsludināta no 15. decembra līdz 23. decembrim. Tās laikā tiks ieviesti vairāki ierobežojumi ieslodzījuma vietas darbībā. Saskaņā ar izdotu rīkojumu uz laiku tiks pārtrauktas klātienes tikšanās starp ieslodzītajiem un valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, aizstāvjiem, zvērinātiem notāriem un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem.
Karantīnas laikā komersantu pārstāvji drīkstēs piegādāt preces un sniegt pakalpojumus tikai ieslodzījuma vietas pamatfunkciju nodrošināšanai. Tāpat tiks pārtraukta ieslodzīto nodarbināšana pie komersantiem, izņemot gadījumus, kad darbs tiek veikts uzņēmumos SIA "LENOKA", SIA "Aleks un V", SIA "Solidis" un SIA "Successu".
Uz laiku tiks apturēta arī ieslodzīto personu dokumentu izgatavošana un brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas darbs klātienē.
Karantīnas periodā pārtrauks ieslodzīto pārvietošanu uz citām ieslodzījuma vietām, izņemot drošības apsvērumu gadījumus un pārvietošanu uz Latvijas Cietumu slimnīcu. Tāpat tiks apturēta ieslodzīto konvojēšana uz tiesām un pēc procesa virzītāja pieprasījuma.
Kā vēstīts, Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir paziņojis par gripas epidēmijas sākumu no otrdienas, pamatojoties uz Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas (NMRL) sniegto informāciju par gripas monitoringa datiem.