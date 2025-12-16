Labestība rokas stiepiena attālumā: Depozīta punkts aicina pārvērst depozīta maksu labdarībā
Depozīta punkts aicina iedzīvotājus ziedot savu depozīta maksu tiem, kuriem palīdzība nepieciešama visvairāk. Ikdienas steigā daudz kas šķiet pašsaprotams – arī depozīta iepakojumu nodošana. Tā ir rutīna, kas bieži nešķiet nekas vairāk par atbildīgu rīcību pret vidi, taču patiesībā šis vienkāršais ikdienas solis var pārtapt daudz lielākā labestības darbā. Ar vienu rokas stiepienu taromātā ikviens var atbalstīt smagi slimos bērnus, patversmju dzīvniekus, Ukrainas iedzīvotājus vai trūcīgos Latvijas seniorus.
Jau vairākus gadus Depozīta punkts sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot.lv, kas rūpējas par saziedoto līdzekļu nogādāšanu līdz grūtībās nonākušajiem, aicina sabiedrību ziedot savu depozīta maksu labdarībai. Arī šogad Latvijas iedzīvotāji ir aktīvi iesaistījušies un palīdzējuši grūtībās nonākušajiem.
“Paldies ikvienam, kurš, nododot depozīta iepakojumus, izvēlas atbalstīt tos, kuriem šobrīd klājas visgrūtāk. Šie it kā mazliet ikdienišķie žesti kopā veido lielu labestības stāstu. Aicinu turpināt atbalstīt un ikdienā, cik vien iespējams, vairot labo. Katrs ziedojums patiešām nozīmē palīdzību,” saka SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.
Šogad iedzīvotāji īpaši aktīvi atbalstījuši Ukrainas iedzīvotājus, ļaujot par saziedotajiem līdzkļiem nodrošināt humāno palīdzību ģimenēm un bērniem kara skartajās teritorijās.
“Katrs ziedojums, kas nonāk Ukrainas atbalstam, pārtop par reālu palīdzību ievainotajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un arī brīvības aizstāvjiem. Šogad par saņemtajiem ziedojumiem esam piegādājuši 400 brīvroku kruķus. Tie nonākuši pie cietušajiem, ļaujot turpināt būt kustībā un sniedzot iespēju dzīvot tālāk. Piegādājot šos kruķus redzam milzīgu pateicību ne tikai no ievainotajiem pacientiem, bet arī no ikviena ārsta. Mediķi pieraduši darboties nepārtrauktā deficītā, tāpēc īpaši piefrontes slimnīcām šī palīdzība ir ārkārtīgi kritiska. Mēs no sirds pateicamies par katru ieguldījumu un aicinām turpināt sniegt atbalstu arī turpmāk,” saka Laura Skrodele, “Uzņēmēji mieram” pārstāve.
Atceries – arī ikdienas darbos ir iespēja sniegt palīdzīgu roku. Ziedojot savu depozīta maksu, Tu vari palīdzēt tiem, kam tas šobrīd ir visvairāk nepieciešams. Labestība patiešām ir tikai viena rokas stiepiena attālumā.