Rīgā tiesas zālē apcietināts Krievijas atbalstītājs Igors Kuzmuks, ziņo krievu aktīvisti
Kā soctīklos ziņo prokremliskā aktīviste Alla Berezovska, šodien Rīgas apelācijas tiesa piesprieda Igoram Kuzmukam 2 gadus reāla cietumsoda, un viņš tika apcietināts tiesas zālē.
Pērn vasarā Jauns.lv vēstīja, ka bijušā Rīgas domes “Saskaņas” deputāta, centīga Krievijas propagandas izplatītāja Igora Kuzmuka tiesāšanās beigusies ne vien ar viņa uzvaru pirmajā instancē, bet arī ar tiesas un ģenerālprokuratūras "saiešanu ragos". Kuzmuku vainoja aicinājumā finansēt Krievijas armiju.
2024. gada 28. maijā portālā "tiesas.lv" publicēts Rīgas pilsētas tiesas tiesneša Mārtiņa Tupureina paziņojums, ka ģenerālprokurors Juris Stukāns, būdams valsts amatpersona, kas nav kriminālprocesā iesaistītā persona, ar publisku paziņojumu ir izteicies par personas vainīgumu, pārkāpjot nevainīguma prezumpciju attiecībā uz Igoru Kuzmuku.
Kā zināms, Kuzmuks februārī tika pilnībā attaisnots pirmajā instancē (spriedums tiks pārsūdzēts), taču vienā no "TV24" februāra raidījumiem "Dienas personība ar Veltu Puriņu" uz žurnālistes jautājumu par pirmās instances tiesas attaisnojošo spriedumu Stukāns atbildējis, ka ir pārliecināts, ka tā ir tiesas kļūda, galarezultātā būs taisnīgs noregulējums, šeit jābūt notiesājošam spriedumam ar atbilstošu piespriesto sodu.
Kādēļ tāda "ņemšanās" ap vienu prokrievisko aktīvistu?
Kriminālprocesa likumā ir noteikts - ja valsts amatpersona, kas nav kriminālprocesā iesaistītā persona, ar publisku paziņojumu ir izteikusies par personas vainīgumu, pārkāpjot nevainīguma prezumpciju, procesa virzītājs, pamatojoties uz personas motivētu iesniegumu, publiski informē par nevainīguma prezumpcijas principa pārkāpumu, bet iesnieguma kopiju nosūta izvērtēšanai institūcijai, kura var lemt par amatpersonas atbildību.
"Tiesnesis secina, ka Stukāns, būdams valsts amatpersona, kas nav kriminālprocesā iesaistītā persona, ar publisku paziņojumu ir izteicies par personas vainīgumu, pārkāpjot nevainīguma prezumpciju attiecībā uz Kuzmuku," teikts tiesneša publiskajā paziņojumā.
Taču prokuratūras ieskatā, Tupureina rīcība, publiski informējot par nevainīguma prezumpcijas principa pārkāpumu, neatbilst Kriminālprocesa likumā noteiktajam un tam, kas paredzēts Eiropas Savienības direktīvā par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā.
Latvijas krieviem no krievu armijas neesot jābaidās
Šo strīdu starp tiesu un prokuratūru, "rakstot par Latvijas prokuratūras sakāvi" atspoguļo arī Kremļa propagandisti. Arī pats Kuzmuks par notiekošo līksmi un asprātīgi izsakās, sociālajos tīklos, pie viena turpinot publicēt ķengas par Latviju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un daloties ar saturu, kas slavē Krieviju un popularizē noziedzīgo kaujinieku grupējumu "Vagner".
Vēl nesen Kuzmuka "Facebook" ievietots un komentēts raksts, kurā minēts, ka kara gadījumā NBS prasīs palīdzību no pašvaldībām barikāžu veidošanā un cilvēku apbedīšanā. Kuzmuks raksta: "No krievu karavīra, īpaši austrumu reģionos, kur krievu nav maz? Kādēļ jūs sējat psihozi?" Pēcāk seko stilizēti noformulēts vārds "savējie" krievu valodā, kur daudzpunkte atdala burtus "S", "V" un "O". Tā Krievijā saīsina jēdzienu "speciālā militārā operācija". Vēl nesen Kuzmuks savos sociālajos tīklos arī apsveica visus "Krievijas dienā" (12. jūnijs) un jokoja par sprādzieniem Polijā, izmantojot Skripaļu indētāju bildi, kuri "bijuši atvaļinājumā".
Apmeklējot viņa "Facebook" profilu dienās, kad tiesa izvērtēja Stukāna rīcību, redzams, ka Kuzmuks tur ievietojis Latvijā un ne tikai dzīvojošiem Krievijas kara atbalstītājiem pacilājošu video ar "Vagner" kaujiniekiem galvenajās lomās. Viens no viņiem saka, ka viņu sauc Edgars un viņš ir no Rīgas, kā arī noteikti "atgriezīsies šeit", jo te viņam ir māja.