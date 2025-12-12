Cīņā pret Krievijas propagandu NEPLP liedz piekļuvi vēl 12 portāliem
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir nolēmusi liegt pieeju vēl 12 Krievijas propagandu izplatošām tīmekļa vietnēm, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Paziņojumā skaidrots, ka padome saņēmusi vēstuli no citas kompetentās valsts pārvaldes iestādes par tīmekļa vietņu "digital.kursk.ru", "volsklife.ru", "dialog1918.ru", "banki.ru", "online47.ru", "a-cult.ru", "minkultrb.ru", "vos-mo.ru", "твстудияфакт.рф", "объясняем.рф", "contract89.ru" un "контрактмо.рф" pārbaudi un tajā konstatēto informāciju.
Vēstulē norādīts, ka kopumā šajās vietnēs tiek izplatīta vienpusēja un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, mobilizēts informatīvais un sabiedriskais atbalsts Ukrainā karojošajiem Krievijas karavīriem, leģitimizēta Krievijas okupēto un anektēto Ukrainas piederība Krievijai, kā arī veidota piederības sajūta un pozitīva kopējā attieksme pret Krieviju.
Pārbaudes veicēju ieskatā tas var radīt negatīvu ietekmi uz Latvijas sabiedrības saliedētību, starpetniskajām attiecībām, vērtību izpratni, kā arī Latvijas valsts solidaritāti un atbalstu Ukrainai attiecībā uz tās neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību.
Līdzīgus lēmumus par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandu izplatošiem portāliem NEPLP pieņēmusi arī iepriekš.