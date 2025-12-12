No Skandināvijas ieplūst auksts gaiss - piektdien kļūs vēsāks
Piektdien Latvijā ar ziemeļu vēju sāks ieplūst vēsāks un sausāks gaiss, prognozē sinoptiķi.
Daudzviet gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Mākoņu kļūs mazāk, vakarā jau lielā valsts daļā gaidāms skaidrs laiks, vairāk mākoņu saglabāsies Kurzemē.
Ziemeļu vēja ātrums brāzmās vietām valsts centrālajā un austrumu daļā sasniegs 13 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā gaidāma no nulle grādiem Alūksnē līdz +6 grādiem Liepājā. Vakarā daudzviet valstī temperatūra noslīdēs zem nulles, atsevišķos ceļu posmos iespējams apledojums.
Rīgā iespējams neliels un īslaicīgs lietus, pievakarē laiks skaidrosies. Gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +4 grādiem pēcpusdienā un līdz nulle grādiem vakarā.
Somijā un Zviedrijā pastiprinās anticiklons, tā ietekmē ieplūst vēsāks gaiss no ziemeļiem. Atmosfēras spiediens Latvijā no rīta 1008-1013 hektopaskāli jūras līmenī, gaidāma tā paaugstināšanās.