Vakar 22:57
Vecumnieku pagastā "Ford" nāvējoši sabraucis sievieti: policija meklē šoferi, kurš atstāja cietušo bezpalīdzīgā stāvoklī
9. decembrī ap plkst. 07.54 Bauskas novadā, Vecumnieku pagastā, Beibežos, uz autoceļa V1011 kāds “Ford S-Max” vai “Ford C-Max” vadītājs uzbrauca kādai 1947. gadā dzimušai sievietei, kura gāja bojā notikuma vietā.
Transportlīdzekļa vadītājs pēc notikušā apturēja automašīnu, bet pēc tam pameta notikuma vietu, neziņojot par to likumā noteiktajā kārtībā un atstājot cietušo bez palīdzības.
Sadursmes laikā automašīnai tika nolauzts labās puses sānu spogulis un logu tīrāmā slotiņa.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonas aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju. Tāpat aicinām atsaukties iedzīvotājus, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti ar videoreģistratoriem un kuri 9. decembrī ap plkst. 07.54 brauca garām norādītajai vietai un iespējams fiksēja ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto automašīnu, zvanot 63902108 vai 112.